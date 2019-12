Stützpunkt wird aufgelöst

Viernheim.Die Mitglieder des Bundes der IGL-Stützpunkte haben bei einer Generalversammlung in Arolsen die Auflösung des Vereins zum 31. Dezember 2019 beschlossen. Damit endet auch die Geschichte des IGL-Stützpunktes Viernheim. Grund für die Auflösung war, dass seit mehreren Jahren keine neuen Mitglieder zur Interessengemeinschaft der Langstreckenläufer kamen. Letzte Veranstaltung in Viernheim wird der Nikolauslauf sein, der am Sonntag, 8. Dezember, um 9 Uhr am Bonanza-Spielplatz beginnt.

Die Geschichte der IGL Viernheim begann in den 1960er Jahren. Der Stützpunkt wurde von dem Ehepaar Irmgard und Kurt Radicke betreut. Damals entstand eine Laufgemeinschaft mit regelmäßigen Trainingszeiten, die an regionalen und überregionalen Wettbewerben teilnahm. Auch Marathonläufe und Ultradistanzen wurden von den besten Läufern absolviert. Ganz wichtig war schon damals der Erwerb des DLV-Laufabzeichens. Nach dem Tod der Radickes übernahm Alice Martin die Führung der IGL Viernheim. 1993 begann die IGL mit einem jährlichen Wohltätigkeitslauf. Dabei wurde der Erlös aus der Bewirtung der Gäste, Startgeldern und Spenden der Lebenshilfe übergeben. Anfangs wurde damit der Bau eines Behindertenwohnheims unterstützt, später verwendete die Lebenshilfe die Spende für Verbesserungen bei der Betreuung geistig Behinderter. Als die Stadt Viernheim einen jährlichen Familiensporttag einführte, wurde aus dem Wohltätigkeitslauf ein Volkslauf. Doch auch hierbei wurde mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen sowie mit freiwilligen Spenden an Stelle von Startgeldern alljährlich ein beachtlicher Spendenbetrag für die Lebenshilfe erwirtschaftet.

Vielseitig aktiv

2019 war die IGL vielseitig aktiv, half zum Beispiel bei der Waldputzaktion und unterstützte den City-Lauf. Viel Anklang fand eine Wanderung im Odenwald. Mitglieder starteten beim NCT-Lauf in Heidelberg. Schon seit vielen Jahren unterstützte die IGL den Viernheimer Triathlon mit einem Helferteam. Ein besonderes Ereignis war der Deutschlandlauf mit einem Etappenabschnitt in Viernheim. Die Krönung des Jahresprogramms war eine Wanderreise nach Polen unter der Leitung von Barbara und Günther Nolte. H.T.

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.12.2019