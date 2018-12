Stundenlauf beschließt IGL-Jahresprogramm

Viernheim.Es ist kein Wettkampf und führt doch zu einem Ergebnis: Der Stundenlauf für das DLV-Lauf- und Walkingabzeichen. Mit diesem Lauf erinnert die IGL (Interessengemeinschaft der Langstreckenläufer) Viernheim an das Ehepaar Kurt und Irmgard Radicke, die Pioniere des Langstreckenlaufs in Viernheim waren. Dieser Gedächtnislauf wird alle Jahre auch als Nikolaus-Lauf angeboten. Start und Ziel war der Bonanza-Platz. Nachdem die Teilnehmer in die Startliste eingetragen waren, erklärte Alice Martin die Rundstrecke auf trockenen Wegen durch den Viernheimer Wald. Jeweils acht Teilnehmer liefen zwei und eine Stunde. Zwei Walker waren eine Stunde unterwegs. Nach dem Lauf blieben die Teilnehmer bei Getränken und kleinen Snacks mitten im Wald noch gesellig beisammen. H.T.

