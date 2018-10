Suche nach Führungspersonal

Viernheim.Im kommenden Jahr endet beim Viernheimer Schwimmverein die Amtszeit des aktuellen Vorstands. Einige Mitglieder aus der Führungsebene haben schon vor längerem erklärt, nicht wieder kandidieren zu wollen. Um bei der Suche nach Nachfolgern nicht wieder in Schwierigkeiten zu geraten, was vor fünf Jahren zu einer schweren Krise im Verein geführt hatte, wurden die Mitglieder vergangene Woche bei einer außerordentlichen Versammlung über die Lage informiert.

„Die Versammlung ist so verlaufen, wie ich es mir erhofft hatte. Es waren 48 Mitglieder anwesend, mehr als doppelt so viele wie an der letzten Jahreshauptversammlung“, strahlte der Vereinsvorsitzende Klaus Karrer anschließend große Zuversicht aus und ist sich sicher passende Nachfolger zu finden. Neben Karrer werden auch dessen Stellvertreter Gregor Disson und Kassenwartin Ingeborg Dietrich nicht mehr für eine weitere Periode antreten. Auch Kerstin Michelhans und eine Beisitzerin werden nicht mehr kandidieren.

Karrer blickte bei dieser Gelegenheit an seine eigenen Anfänge zurück. Schon damals stellte er sich nur für maximale drei Amtszeiten von jeweils zwei Jahren als Vorsitzender zur Verfügung. Auch damals war sogar von einer möglichen Auflösung des Vereins oder einer Angliederung an die Triathlonabteilung des TSV Amicitia die Rede. Letztendlich haben sich die Mitglieder aber für die Eigenständigkeit entschieden.

Unter Karrers Führung ging es dann schnell wieder bergauf. Die Zahl der Mitglieder stieg kontinuierlich an, es wurden vermehrt Wettkämpfe und Meisterschaften organisiert und im Hallenbad ausgerichtet. Finanziell steht der Verein auf gesunden Beinen.

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung gab es aus den eigenen Reihen schon erste Anzeichen, die Bereitschaft zu einer Mitarbeit signalisierten. Demnächst soll es erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten geben. „Nach diesem Abend gehe ich fest davon aus, dass 2019 ein neuer Vorstand gewählt werden kann und wir dann im Juni das 40-jährige Jubiläum feiern können“, resümierte Klaus Karrer zufrieden.

Neben der Problematik um die Vereinsführung, war auch der Datenschutz ein Thema. Hierzu gab es umfangreiche Informationen. Auch über einige Änderungen in der Satzung, die größtenteils aus dem Jahr 2003 stammt, wurde diskutiert. Notwendige Anpassungen sollen dann im kommenden Frühjahr beschlossen werden. Dann dürften auch die Aktivitäten zum Vereinsjubiläum bekannt sein. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018