Suche nach Personal

Viernheim.„Wir sind ziemlich ausgebremst“, erklärt Steffi Dietrich, Trainerin des Frauenhandball-Badenligisten TSV Amicitia Viernheim. Eigentlich sollten zum Rundenende hin die Personalplanungen allmählich abgeschlossen sein, aber die Corona-Pandemie und das vorzeitige Saison-Aus sorgt bei den Südhessinnen nun für einige Fragezeichen.

„Wir brauchen schon noch punktuelle Verstärkungen“, sagt Dietrich: „Einige Spielerinnen aus dem bisherigen Kader wollen kürzertreten, aufhören oder in die wieder neu gemeldete zweite Mannschaft wechseln. Dadurch sind wir derzeit noch etwas dünn besetzt.“

Doch in Panik verfällt die frühere Torschützin vom Dienst, die in ihrem ersten Trainerjahr das Team auf den sechsten Tabellenplatz führte, keineswegs: „Wir waren und sind in einigen guten Gesprächen. Allerdings fehlt uns natürlich, dass man sich zusammensetzt oder mal ein Probetraining absolviert. Aber das geht anderen Vereinen ja genauso. Wir warten jetzt auf die Gelegenheit, dass wir uns mal wieder treffen und einiges in trockene Tücher bringen können.“

Die bisherigen Spielerinnen halten sich zurzeit individuell fit, einen Plan mit „Hausaufgaben“ hat die Trainerin nicht verteilt. „Eigentlich wäre ja jetzt die Saison erst beendet und entsprechend ist noch Zeit bis zur Vorbereitung“, will sie erst im Juni Trainingspläne verschicken. Bis dahin, so ist sie überzeugt, werden ihre Viernheimerinnen schon aus Eigeninteresse Laufeinheiten individuell absolvieren, damit niemand dann bei Null starten muss. me

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.04.2020