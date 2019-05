Süße und deftige Speisen

Viernheim.. Viele Vereine laden an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, zu einem Fest ein, es wird in allen Ecken der Stadt gefeiert. Gleich mehrfach können sich die Viernheimer am Vatertag mit einem umfangreichen Angebot an Speisen und Getränken verwöhnen lassen.

Der Startschuss zu den Vatertagsfesten ist bei den Sportschützen. Ab 9 Uhr wird Essen und Trinken im Schützenhaus und im Außenbereich angeboten. Als Besonderheit sind diesmal Kaffeespezialitäten zu haben. Um 9.30 Uhr beginnt das 44. Fischerfest des Angelsportvereins. Auf dem Festgelände am Anglersee werden traditionell frisch zubereitete Fischspezialitäten serviert.

Musikalisch eröffnet der MGV Liederkranz sein Schlachtfest am Vereinsdomizil. Um 11 Uhr singt der Liederkranz-Chor, später gibt es weitere musikalische Beiträge von MGV 1846 und Sänger-Einheit sowie den befreundeten Vereinen aus Weinheim und Lorsch. Wie immer gibt es kühle Getränke zum Frühschoppen, deftige Speisen am Mittag und ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Im Familiensportpark steigt das deutsch-ungarische Grillfest. Ab 11 Uhr gibt es Kesselgulasch, Langos und Palatschinken.

Band Fortytwo spielt

Das Restaurant „Schlemmernest“ freut sich ab 11.30 Uhr über Besucher: Im Außenbereich des Vogelparks spielt die Band Fortytwo mit Philipp Haas, Tim Kahnert, Clemens Schmitt-Helfferich und Felix Knapp. „Ladies first am Vatertag“, heißt es auf dem Betriebsgelände der Firma Winkler Energy (Robert-Bosch-Straße 6, neben der Feuerwehr). Ab 12 Uhr gibt es unter anderem Sangria. In der „Bruzzelkisch“ der Feuerwehr werden Bratwürste, Pizza und Flammkuchen zubereitet. su

