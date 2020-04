Süßes Dankeschön

Viernheim.Als Dankeschön für die in der Corona-Krise geleisteten Dienste hat das Eiscafé Riviera in den vergangenen Tagen Speiseeis an Arztpraxen, das St.-Josef-Krankenhaus, die Feuerwehr, Pflegedienste und mehrere Betriebe verteilt. „Am Ende waren es sicher mehr als 1000 Portionen“, rechnete Café-Inhaber Francesco Limonciello zusammen.

Sascha Strieder, Haustechniker im Viernheimer Krankenhaus, sagte bei der Übergabe der Eisbecher: „Das ist eine tolle Aktion. Ich bin mir sicher, dass ich damit die Mitarbeiter überraschen kann.“ Auch die Feuerwehr wurde spontan verwöhnt. Stadtbrandinspektor Michael Ahnert war gerade mit einigen Kameraden dabei, die Fahrzeuge zu desinfizieren, als die kostenlose Lieferung eintraf. „Das ist mal eine gute Idee. Schön, dass uns in diesen schweren Zeiten eine kleine Freude bereitet wird.“ So sahen es auch die Händler auf dem Wochenmarkt, die vom benachbarten geschlossenen Eiscafé aus direkt versorgt wurden. „Das ist eine nette Geste und tut der Seele gut“, bedankte sich Christiane Holl, die seit gut 30 Jahren auf dem Wochenmarkt Blumen und Pflanzen verkauft.

Speiseeis sei bei luftdichter Verpackung und sachgerechter Lagerung lange haltbar, erklärt Limonciello. „Wir wissen aber nicht, wie lange wir unser Geschäft geschlossen halten müssen. Deshalb haben wir uns entschlossen, engagierten und stark belasteten Personen eine kleine Freude zu bereiten.“ JR

© Südhessen Morgen, Montag, 06.04.2020