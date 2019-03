Süßes Frühstück bringt eine Menge zusammen

Viernheim.40 Stück Würfelzucker sind in einer Flasche Ketchup, 67 Würfel in einer Packung Gummibärchen, 16 Zuckerstücke in einem Milchmix-Produkt. „Das ist ja der Wahnsinn…“ – Schüler und Lehrer kommen aus dem Staunen nicht heraus, als sie sehen, wie viel Zucker in Lebensmitteln versteckt ist.

An der Friedrich-Fröbel-Schule ist gesunde Ernährung ein wichtiges Thema, das sich durch alle Klassenstufen zieht. Ein Baustein zur Lebensmittel-Aufklärung ist der „Zuckertisch“, aus dem Haus der Gesundheit in Heppenheim. Er wurde nach Viernheim gebracht und in den Räumen des Stadtteilbüros aufgebaut. Alle Schulklassen sollen in dieser Woche hier vorbeischauen, egal ob im Sachunterricht, Biologie- oder Chemie-Unterricht oder mit dem Klassenlehrer. „Wir wollen den versteckten Zucker thematisieren“, teilt Peter Long als Präventionsbeauftragter der Schule mit, „denn zu zuckerhaltige Ernährung führt zu Karies, zu Übergewicht und zu schlimmen Erkrankungen.“

Zwölf Zuckerstücke im Joghurt

In einem Quiz sollen die Schüler raten, wie viele Stück Würfelzucker in einer Packung Lebensmittel enthalten sind. Manchmal vertun sie sich – denn wer denkt schon, dass im Fruchtjoghurt zwölf Würfelzucker versteckt sind? Oder dass die Packung Frühstückscerealien umgerechnet gleich 137 Stückchen beinhaltet. Long bittet die Schüler, ihr Frühstück in Würfelzucker umzurechnen. Schnell kommen da – mit Toast und Nutella und Cola – über 20 Stückchen zusammen.

„Das ist doch erschreckend, wie viel Zucker in den Sachen ist“, fasst eine Siebtklässlerin zusammen. Ihre Klassenkameradin ergänzt: „Vor allem auch in Lebensmitteln, von denen man denkt, dass sie gesund sind“, sagt sie und zeigt auf den Orangensaft. „Es ist schon ein blödes Gefühl, wenn man weiß, was man da eigentlich gerade gegessen hat“, gibt ein Mitschüler zu. Zerknirscht brauchen die Schüler aber nicht zu sein.

„Wir wollen Zucker auf keinen Fall verteufeln“, betont Schulleiter Markus Taube, „das ist ja ein wichtiger Energielieferant“. Stellvertreterin Silke Seitz erklärt, dass ein Unterschied zwischen dem „guten“ natürlichen Zucker wie in Obst und der künstlich produzierten Süße bestehe. Zusammen überlegen die Schüler, wie sie den Konsum nicht nur einschränken und maßvoll genießen, sondern ausgleichen können: Zu einem süßen Frühstück sollte dann lieber nicht noch ein gesüßtes Getränk getrunken werden. su

