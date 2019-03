Suppen am Sonntag

Viernheim.Seit 1993 lädt der Eine-Welt-Kreis zum traditionellen Fastenessen ein. Nach einem Jahr Pause werden dieses Jahr wieder am Sonntag, 24. März , von 11 bis 15 Uhr im Katholischen Sozialzentrum Viernheim (Stadionstraße) verschiedene leckere Suppen angeboten.

Natürlich fehlt auch das Kaffee- und Kuchenbuffet nicht. Zusätzlich wird vom Katholischen Frauenbund das „Solibrot“ verkauft. „Solibrote“ sind Bauernbrote aus Natursauerteig verschiedener Bäckereien, die mit einem Aufschlag verkauft werden. Deren Erlös wird gespendet. Mit der Aktion soll der Blick für gerechtere Lebensbedingungen im Süden geweitet werden.

Der Eine-Welt-Kreis unterstützt seit vielen Jahren die Arbeit, die Pfarrer Lothar Bauchrowitz in Rondonopolis (Brasilien) aufgebaut hat. Pfarrer Bauchrowitz ist nun in den Ruhestand gegangen. Seine Arbeit – die Unterstützung und Unterhaltung von Kindergärten – wird aber vom Kindermissionswerk in Aachen weitergeführt. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019