Susan Horn bringt den Blues

Politik I

„Klimanotstand“ – Begriff ist vom Tisch, aber erste Ziele formuliert

Die Fraktion der Grünen in der Bürstädter Stadtverordnetenversammlung konnte sich am Mittwochabend erwartungsgemäß nicht mit ihrem Antrag durchsetzen, den Klimanotstand in der Stadt auszurufen. Stattdessen einigte sich das ...