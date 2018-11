Swingende Weihnachten im Sound der MSC Bigband

Viernheim.Seit neun Jahren genießen die Konzerte am ersten Advent in der Alten TSV Sporthalle eine Art Kultstatus und sind für viele Viernheimer unverzichtbarer Bestandteil, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Zum zehnten Adventskonzert am Sonntag, 2. Dezember, haben die 22 Musikerinnen und Musiker der MSC Bigband mit ihrem musikalischen und künstlerischen Leiter Albert J. Hofmann ein besonders vielfältiges Programm mit einigen Überraschungen einstudiert.

Neben den klassischen Swing-Titeln gehören Arrangements aus den Stilrichtungen Funk, Latin und Soul zum Repertoire der Band. Passend zum ersten Advent werden sich die MSC-Musiker in klassischer Bigband-Besetzung mit dem Thema „Christmas“ (englisch für Weihnachten) auseinandersetzen.

Bandleader arrangiert Klassiker

Unter dem Motto „Moonlight Serenades“ arrangierte Bandleader Hofmann die Noten für seine Musiker mit Kompositionen unter anderem von Glenn Miller, Van Morrison, Henry Mancini und Michael Jackson im Bigband-Stil. Seit vielen Jahren schon gehören Christa Allert und Martin Seifarth zur Stammbesetzung und ergänzen mit ihren außergewöhnlich klaren und kraftvollen Stimmen das Klangbild der Viernheimer Bigband. Die Musiker der Band kommen nicht nur aus Viernheim und Umgebung, sondern aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet.

Die MSC Bigband ist eine bekannte Größe unter den Amateurbigbands der Metropolregion Rhein-Neckar und feierte in diesem Jahr mit einer Show im Bürgerhaus Viernheim ihr 50-jähriges Bestehen. Sie zeigt, dass es den Musikern mit ihrem einzigartigen Bigband-Sound und der enorm großen Spielfreude immer wieder gelingt, das Publikum zu begeistern und durch die informative und humorvolle Moderation von Martin Seifarth und Bandleader Albert Hofmann auch kurzweilig zu unterhalten.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr (Saalöffnung: 16 Uhr), alle Liebhaber der Bigband-Musik sind bei freiem Eintritt eingeladen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.11.2018