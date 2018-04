Anzeige

Der musikalische Leiter Jens Uhlenhoff setzt alles daran, dass die Jungbläser auch öffentlich auftreten können. „Bei Konzerten werden die Kinder in den Posaunenchor integriert, spielen aber auch eigene kindgerechte Stücke“. Die vier Jungbläser sollen erst der Anfang sein. Der Posaunenchor will weitere Kinder gewinnen und wirbt dafür unter anderem in Schulen. Gelernt werden können diverse Blasinstrumente – von der Tuba über Posaune und Trompete bis zu Tenor-, Flügel- oder Kuhlohorn.

Geschenk des Himmels

Finanziell unterstützt wird der Posaunenchor vom Förderverein Evangelische Kirchenmusik Viernheim. „Uns liegt besonders die musikalische Ausbildung der Kinder am Herzen und damit auch der Nachwuchs für den Posaunenchor, der mit seinem Konzept auf einem guten Weg ist“, betont der Vorsitzende des Fördervereins, Reinhart Baehr. Es gibt aber auch Unterstützung, die dem Posaunenchor wie ein Geschenk des Himmels vorkommen muss. Vor kurzem fuhr Thomas Blöcher, der jeweils mit einer halben Stelle Pfarrer in Lorsch und in Viernheim ist, mit einem Kleinbus beim Posaunenchor vor und lud zahlreiche Blasinstrumente aus. Sie stammten aus dem Fundus des Posaunenenchors in Lorsch, der sich aufgelöst hatte. Jetzt werden sie in Viernheim geblasen. red

