Tabellenführer gefordert

Viernheim.Die Fußballerinnen des TSV Amicitia haben morgen das erste Heimspiel der Rückrunde. Um 14 Uhr kommt der SC Klinge Seckach an die Lorscher Straße.

Beim FSV Büchenau sicherten sich die Frauen fast in letzter Minute die Tabellenführung. Pia Kielmann erzielte erst in der 88. Minute den 2:1-Siegtreffer. So lange sollen die Viernheimer Fußballfans morgen nicht zittern, die Viernheimerinnen möchten ihr Heimspiel erfolgreich gestalten und den Drei-Punkte-Vorsprung behaupten. Klinge Seckach ist als Siebter im gesicherten Mittelfeld, hatte dem TSV Amicitia im Hinspiel aber einen Punkt abgetrotzt (1:1). Schon heute Nachmittag sind die Frauen 2 im Einsatz. Sie spielen um 17 Uhr bei ESC Blau-Weiß Mannheim. Auch die B-Juniorinnen sind auswärts am Ball, gastieren bei Post Südstadt Karlsruhe (13 Uhr).

Partien der Juniorinnen

An der Lorscher Straße sind heute zwei Heimspiele der beiden D-Juniorinnen-Teams. Um 13 Uhr hat die D2 Post Südstadt Karlsruhe zum Gegner. Die D1 muss um 14.45 Uhr gegen die Mädels der TSG 1899 Hoffenheim ran. Morgen spielen die C-Juniorinnen vor den Fußballfrauen. Um 11 Uhr empfangen die TSV-Amicitia-Mädels den VfB Bretten. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019