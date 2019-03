Tabellenführung soll verteidigt werden

Viernheim.Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die Fußballerinnen des TSV Amicitia morgen weiter im Spielbetrieb der Verbandsliga. Ihren ersten Tabellenplatz haben die Viernheimerinnen nicht eingebüßt. Im Verfolgerduell setzte sich der TSV Neckarau gegen den KIT Sportclub mit 2:1 durch und zog punktemäßig gleich mit den Karlsruherinnen. Der immer noch ungeschlagene TSV Amicitia hat, bei einem Spiel weniger, jetzt drei Punkte Vorsprung auf die beiden Verfolger.

Die Viernheimerinnen werden morgen alles tun, damit dieser Abstand gewahrt bleibt. Dabei wartet eine auf den ersten Blick machbare Hürde auf den TSV Amicitia: Die Mannschaft tritt um 17 Uhr beim FSV Büchenau an, der mit neun Punkten auf dem zehnten Platz liegt. Im Hinspiel setzte sich die Mannschaft von Patrick Kloskalla mit 3:0 durch. Nachdem in Mückenloch noch nicht alles rund lief, will das Team morgen konsequenter agieren und den nächsten Sieg landen.

Rückstand soll verkürzt werden

Die zweite Frauenmannschaft spielt morgen um 11 Uhr an der Lorscher Straße. Gegner ist der VfB Gartenstadt, der in der Tabelle ein Stückchen vor den Viernheimer Damen liegt. Nachdem zum Rückrundenauftakt schon ein respektables Unentschieden in Neckarau geglückt war, will der TSV Amicitia vor heimischem Publikum nachlegen. Die B-Juniorinnen wollen in der Verbandsliga den Rückstand auf Tabellenführer KSC verkürzen. Dazu braucht der TSV Amicitia Viernheim heute um 15 Uhr einen Sieg gegen den FV 09 Niefern.

Die C-Juniorinnen wollen beim TSV Neckarau den zweiten Sieg einfahren (12 Uhr). Morgen gastiert noch die erste Mannschaft der D-Juniorinnen beim SV Laudenbach, Spielbeginn ist um 11.30 Uhr. su

