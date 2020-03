Tabellenspitze im Visier

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim ist gut aus der Winterpause gekommen. Nach mehrwöchiger Vorbereitung und vielen Testspielen ist den vom Verletzungspech geplagten Südhessen mit dem 4:0-Heimsieg gegen den MFC 08 Lindenhof ein perfekter Punktspielstart gelungen. Weil Spitzenreiter Rheinau und auch Wallstadt ihre Spiele verloren haben, konnten die Viernheimer viel Boden gutmachen und sich auf Platz drei nach vorne schieben, drei Punkte hinter Platz eins. Am Sonntag, 8. März, 15 Uhr, will die Mannschaft gegen den FV Ladenburg die Tabellenspitze ins Visier nehmen.

Viernheims Trainer Marc Willems muss zwar erneut einige Stammkräfte ersetzen, trotzdem sind die Viernheimer gegen den Aufsteiger Favorit. Durch die gute Nachwuchsarbeit konnten zuletzt die Lücken mit Spielern der A-Junioren erfolgreich gefüllt werden. Moritz Hofmann und Julian Schmitt feierten gelungene Premieren. Auch am Sonntag soll die Jugend wieder eine Chance bekommen.

Ganz ohne Routine wird es gegen die erstarkten Ladenburger aber nicht gehen. Auch gegen Lindenhof hat sich Patrick Marschlich im Mittelfeld mit seiner Erfahrung als Dreh- und Angelpunkt erwiesen, zudem waren die Blau-Grünen auch spielerisch eine Klasse besser. Mit dem zweifachen Torschützen John Wells konnte zudem ein stetiger Unruheherd wieder ins Geschehen eingreifen.

Trotzdem müssen sich die Viernheimer vor dem FV Ladenburg in Acht nehmen. Die Römerstädter spielten als Aufsteiger bisher eine ganz starke Runde und haben als Tabellensechster mit 29 Punkten das selbst gesteckte Saisonziel Klassenhalt unmittelbar vor Augen. Dabei war der Start in der Kreisliga alles andere als gelungen. Nach der 0:6-Heimniederlage am zweiten Spieltag gegen den TSV Amicitia standen die 03er sogar auf einem Abstiegsplatz.

Danach hat das Team von Trainer Jörg Höpfner, dessen Assistent Dieter Schreckenberger in der Verbands- und Oberliga für die Spvgg. Amicitia am Ball war, eine tolle Serie hingelegt und führt mittlerweile das Mittelfeld der Tabelle an. Die Partie bei der TSG Lützelsachsen am vergangenen Wochenende hat das Team allerdings mit 2:4 verloren. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.03.2020