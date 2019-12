Tänze, Tabubrüche und viel Musik

Viernheim.Comedy, Literatur und viel Musik – aus der Region und von fernen Kontinenten: Der Verein Chaiselongue – Kunst und Soziales hat sein Jahresprogramm 2020 vorgestellt und mit dem Kartenvorverkauf begonnen, teilt der zweite Vorsitzende Manfred Brandmüller mit. Von Komik, indischen und afrikanischen Rhythmen, über Harfe- und Gitarrenspiel bis hin zu ernsten Themen sind der Vielseitigkeit der Veranstaltungen kaum Grenzen gesetzt.

Zum Auftakt gastiert Deutschlands einziger „asymmetrische“ Komiker, wie Martin Fromme sich selbst bezeichnet, in der Kulturscheune. Unter dem Titel „Besser Arm ab als arm dran“ dürfen sich die Besucher am Samstag, 8. Februar, 19.30 Uhr, auf zahlreiche Tabubrüche freuen. Viele Schwerbehinderte würden im alltäglichen Leben kaum wahrgenommen, heißt es in der Ankündigung. Fromme aber zwinge einen zum Hinschauen, fehlt ihm doch selbst der linke Unterarm. Er konfrontiert, spricht laut aus, was man sonst nicht zu fragen wagt, und baut mit seinem Humor Berührungsängste ab.

Poesie kommentiert

Zum Welttag der Poesie am Samstag, 21. März, 19.30 Uhr, widmet sich der Ex-Viernheimer Hans-Jürgen Herschel gemeinsam mit dem Musiker Lömsch Lehmann einem der großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Unter der Überschrift „Die Tiefe des Wörtersees – in Erinnerung an Robert Gernhardt“ rezitiert Herschel aus den Texten Gernhardts – mal zum Totlachen, mal ernst – und kommentiert die Passagen. Lehmann, international renommierter Saxophonist und Klarinettist, sorgt für den musikalischen Rahmen des Abends im Treff im Bahnhof (TiB).

Zu einer „Orientalischen Nacht“ laden das Quartett Max Clouth Ragawerk, die Tänzerin Shany Sara Mathew und die Märchenerzählerin Angelika Schmucker am Samstag, 9. Mai, 19 Uhr, in den TiB ein. Mit kraftvollen, zuweilen fast hymnischen Melodien, filmisch-atmosphärischen Klängen und markanten Themen lassen die Musiker von Ragawerk die westliche mit der indischen Kultur verschmelzen. Shany Sara Mathew schlägt eine tänzerische Brücke zwischen Deutschland und Indien, wurde die Heidelbergerin mit indischen Wurzeln doch in drei traditionellen Tanzdisziplinen ausgebildet. Angelika Schmucker, Gründerin des Mannheimer Märchenhauses, bringt dagegen durch ihre Erzählungen Zauber und Charme orientalischer Mythen und Märchen auf die Bühne.

Auf Deutsch bedeutet der Name des Chores Vulingoma „ein neues Lied anstimmen“. Und genau das ist es auch, was die einstmalig verarmten, verwaisten, missbrauchten und vernachlässigten Jugendlichen aus dem Entwicklungsprojekt „Vulamasango“ in einem Armenviertel in Kapstadt tun: Sie singen, tanzen und trommeln Gospelsongs, alte afrikanische Volkslieder und modernen afrikanischen Pop. Am Freitag, 15. Mai, gastiert der Chor um 19 Uhr in der Apostelkirche. Florian Krämer, Leiter des Entwicklungsprojekts, begleitet die Darstellung durch Lichtbilder und eindrückliche Geschichten von den Schicksalen der Kinder und seinem jahrelangen Kampf gegen Südafrikas Bildungs- und Aidspolitik.

Historischer Jazz

Die LA Reed Bigband aus Lampertheim tritt am Sonntag, 13. September, um 11 Uhr in der alten TSV-Halle auf. Die Zuhörer dürfen sich auf historischen und aktuellen Jazz freuen. Die Werke reichen vom Original-Count-Basie-Stil bis zum avantgardistisch-modern anmutenden Bob-Mintzer-Stil.

Die mittlerweile achten Viernheimer Gitarrentage finden im Jahr 2020 von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Oktober, im TiB statt. Es werden wieder bekannte, internationale Künstler aus verschiedenen Kontinenten dabei sein, verspricht Brandmüller. Das ausführliche Programm werde aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Den Abschluss des Jahresprogramms von Chaiselongue bildet der Auftritt von Fabienne Partsch und Lukas Heckmann. Unter dem Titel „All at one Point – Musik für Harfe und Marimbaphon“ führen sie ihr Publikum am Samstag, 14. November, um 19.30 Uhr im TiB in die facettenreiche Klangwelt zweier ungewöhnlicher Instrumente ein. Von virtuosen Solo-Stücken bis hin zu rhythmisch-perkussiven Duo-Stücken wie Tango oder auch Minimal Music präsentieren Partsch und Heckmann ein abwechslungsreiches Programm.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.12.2019