Täter stehlen Kugelschreiber

Viernheim.Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in die Räume der Tafel im katholischen Sozialzentrum eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Zeugen die Spuren der Täter gegen 7.30 Uhr. Irgendwann nach 18.45 Uhr am Vorabend schlugen die Unbekannten die Scheibe einer Tür ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlten sie nach ersten Erkenntnissen zunächst den Thekenbereich. Anschließend durchsuchten die Täter im Obergeschoss ein Büro, wofür sie auch hier eine Tür aufbrachen. Die Unbekannten stahlen 150 Euro sowie 20 Kugelschreiber. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe unter der Telefonnummer 06204/93 77 0 entgegen. pol/fhm

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020