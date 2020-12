Tafel und Tierheim profitieren

Viernheim.Im Spätsommer traten sie für den guten Zweck in die Pedale, nun profitieren wohltätige Organisationen davon: Die drei Sieger-Teams der Aktion Stadtradeln haben bekanntgegeben, wem ihre Preisgelder in Höhe von insgesamt 1000 Euro zugute kommen sollen. Darüber informiert die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Die drei Teams mit den meisten absoluten Kilometern waren die Albertus-Magnus-Schule mit 86 666 Kilometern, die Katholische Kirche Viernheim mit 15 596 Kilometern und die Abteilung Triathlon des TSV Amicitia mit 13 769 Kilometern. Die AMS spendet ihren Anteil in Höhe von 500 Euro an die Viernheimer Tafel. Die 300 Euro der Katholischen Kirche kommen deren Notfallfonds für Flüchtlinge in Viernheim zugute und die Triathleten des TSV Amicitia vergeben ihr Preisgeld in Höhe von 200 Euro an das Tierheim.

Schwieriges Jahr

Bürgermeister Matthias Baaß erklärte in der Pressemitteilung: „Besonders in diesem schwierigen Jahr rund um Corona ist es sinnvoll, dass die Preisgelder der Aktion einem guten Zweck dienen.“ Das Stadtradeln habe kleinen und großen Bürgern „viel Spaß bereitet und gleichzeitig wurde bei der Veranstaltung ein starkes Zeichen für den Klimaschutz in Viernheim gesetzt.“

Außer den drei Siegerteams wurden auch die Klassen mit den meisten relativen Kilometern belohnt. Dabei handelt es sich um die Klasse 10d der AMS mit 4572 Kilometern, die Klasse 6dR der Alexander-von-Humboldt-Schule mit 2291 Kilometern und die Klasse 9bP der Friedrich-Fröbel-Schule mit 1844 Kilometern. Sie erhielten einen Klassenpreis in Höhe von 333 Euro.

Die bundesweite Aktion Stadtradeln fand vom 14. September bis zum 4. Oktober statt. 1600 Personen traten dabei für Viernheim in die Pedale. Dabei legten sie 210 000 Kilometer auf dem Fahrrad zurück und vermieden nach Angaben der Stadtverwaltung 31 Tonnen CO2. Beteiligt waren 39 Viernheimer Vereine, Institutionen, Schulen und Firmen, aber auch Privatpersonen, die sich in Gruppen zusammenschlossen.

Viernheim erreichte damit im Kreis Bergstraße den ersten Platz. In der Kategorie „10 000 bis 49 999 Einwohner“ erreichte Viernheim in Hessen zudem den zweiten Platz. Bundesweit nimmt die Stadt 2020 in dieser Kategorie Platz 22 von über 700 teilnehmenden Kommunen ein. Organisiert wurde die Aktion Stadtradeln vom Brundtlandbüro und der Umwelt- und Energieberatung Kompass. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.12.2020