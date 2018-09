Viernheim.Die Stadtbücherei feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund und eingebunden in die "Tage der Bibliotheken" bietet sie gleich mehrere Veranstaltungen in der Bibliothek im Scheunenensemble an. Die ganz Kleinen können sich auf den Kuscheltiertreff zum Thema "Schätze/Schätzchen" mit Michaela Frößinger am Donnerstag, 27. Oktober, von 10 bis 10 Uhr freuen. Eingeladen sind alle Kinder und

...