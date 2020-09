Tage der offenen Ateliers

Viernheim.Das Atelier Elemente in der Lorscher Straße 24a beteiligt sich am Samstag, 19. September, an den Tagen der offenen Ateliers im Rahmen des Kultursommers Südhessen. Laut einer Pressemitteilung sind im Atelier Elemente von 11 bis 18 Uhr Werke der Malerei und der Fotografie zu sehen. Um 14 Uhr wird außerdem Flow Yoga angeboten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung unter 06204/60 14 333 notwendig. Insgesamt nehmen an den Tagen der offenen Ateliers am 19. und 20. September 56 Einrichtungen in Südhessen teil. Elf befinden sich im Kreis Bergstraße. Geboten werden dabei unter anderem Vorträge und Gespräche sowie Mitmach-Aktionen. Nähere Informationen sind im Internet unter kultursommer-suedhessen.de zu finden. red

