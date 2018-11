Tagesplatz fünf für Team von BC Royal

Viernheim.Im Bowlingsport auf Landesebene waren die Damen und Herren der Badenliga auf den Bahnen, um ihren dritten Spieltag der Saison zu spielen. Austragungsort war für beide Spielklassen Ludwigshafen. Dort hatten die Eintracht Käfertal Damen, als einzige Mannschaft aus den Reihen des USC in dieser Spielklasse, erneut einen schweren Stand. Sie erzielten in den fünf ausgetragenen Begegnungen zwar 3440 Pins, konnten damit jedoch nur zwei Spiele erfolgreich gestalten. Mit den sieben Punkten aus Spielen und Bonus verschlechterten sie sich in der Tabelle auf den vierten Platz.

Es spielten: Tanja Kowalski (891 Pins), Daniela di Nunzio (839), Ingeborg Glück (821), Cornelia Süß (536/3 Spiele) und Heike Parthenschlager (253/2).

Aus den aus USC Reihen kommenden Herrenmannschaften erwies sich das BC Team 89 mit 8826 Pins und 21 Punkten als zweitbestes Team des Tages, es blieb damit noch auf dem sechsten Tabellenplatz. BC Royal mit 8497 Pins war nach Pins das drittbestes Team des Tages, ihnen gelangen damit jedoch nur vier Siege. Mit den erzielten 16 Punkten aus Spielen und Bonus sind sie nunmehr Tabellenfünfte.

Noch nicht in Bestform befindet sich die Mannschaft von BTT Viernheim. Sie konnte 8133 Pins erzielen und damit drei Begegnungen positiv gestalten, brachte es mit der Pinzahl aber nur auf drei Bonuspunkte. Das Gesamtergebnis von neun Punkten führte die Mannschaft auf den vorletzten Tabellenplatz.

Für das BC Team 89 spielten: Sascha Birk (1822 Pins), Michael Betzold (1806), Jens Griener (1736), Stefan Lurk (1471/7 Spiele), Oliver Stamm (1283 /6), Uwe Weßling (549/3). Einem Auswechselspieler wurden 159 Pins zugeordnet.

Für BC Royal spielten: Peter Blaesing (1811 Pins), Hans Peter Eberspach (1720), Thorsten Knoll (1720), Robert Schroth (1650), Bernd Frey (893 /5 Spiele) und Uwe Kolbenschlag (703/4).

Für BTT spielten: Nicolas Riesner (1655 Pins), Hans Peter Wegner (1635), Eric Schanze (1555), Peter Fehr (1047/6 Spiele), Andreas Peper (1040/6), Dominik Schmidt (622/3) und Levin Breit (579/3). red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.11.2018