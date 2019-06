Tagessieg für Lindermann

Viernheim.Roland Münchenbach und Maximilian Lindermann vom TSV Amicitia Viernheim starteten in Edenkoben beim 41. Senioren-Sportfest. Durch den starken Wind und Böen blieben sie jedoch hinter ihren Erwartungen zurück. Für Maximilian Lindermann war es erst der dritte Wettkampf überhaupt. In der Pfalz startete er in der Altersklasse M30 über 100 Meter sowie im Hochsprung. Über die Sprintstrecke hatte er neben dem Wind auch mit den Bedingungen am Start zu kämpfen. Der Starter schoss ungewöhnlich schnell und sprach sehr leise. Dazu wurden parallel Ansagen über die Lautsprecher gemacht. Dadurch verpasste Lindermann den Start. Er überquerte die Ziellinie nach 13,52 Sekunden als Zweiter.

Auch im Hochsprung konnte er nicht sein ganzes Potenzial zeigen. Bei seinem Sprung über 1,48 Meter war noch deutlich Luft zwischen Lindermann und der Latte. Die Sprünge über 1,52 Meter waren dann jedoch alle ungültig. Dennoch holte sich der Viernheimer den Tagessieg.

Roland Münchenbach sicherte sich in der Altersklasse M55 gleich drei Tagessiege. Die 50 Meter sprintete er in 7,22 Sekunden, die doppelte Distanz in 13,61 Sekunden. Auch er musste sich bei heftigem Gegenwind mit mittelmäßigen Zeiten zufriedengeben. Im Weitsprung kam der ungünstige Wind nicht nur von vorne, sondern auch von der Seite. Münchenbach sprang im ersten Versuch 4,78 Meter und blieb über 20 Zentimeter unter seiner Saisonbestleistung. Erst im letzten Durchgang konnte sich der 58-Jährige verbessern. Mit 4,87 Metern sicherte er sich den ersten Platz.

Für Jochen Hofmann war der Wettkampf schon vor dem ersten Start vorbei. Der Athlet der Altersklasse M40 verletzte sich beim Einlaufen schwer an der Wade. Hofmann wird nun länger ausfallen, und auch die Teilnahme an den Deutschen Seniorenmeisterschaften Mitte Juli ist fraglich. cm

