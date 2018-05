Anzeige

Viernheim.Die Trainerteams der B-Junioren des TSV Amicitia sichten Talente für die neue Spielzeit 2018/19. In der kommenden Woche sind interessierte Spieler der Jahrgänge 2002 und 2003 aufgerufen, zu den Trainingseinheiten ins Waldstadion zu kommen. Die Trainer Ümit Erdem, Tobias Kleiner und Markus Mandel werden das Sichtungstraining leiten und das Können der Nachwuchskicker beurteilen.

Die Mannschaft der B1-Junioren (U17) tritt in der kommenden Runde wieder in der Verbandsliga an. Die B2 (U16) spielt in der Kreisliga noch um den Aufstieg in die Landesliga. Die Termine zur Sichtung sind Pfingstmontag, 21. Mai, Mittwoch, 23. Mai, und Freitag, 25. Mai, jeweils von 17.30 bis 19 Uhr im Viernheimer Waldstadion. su