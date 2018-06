Anzeige

Klasse 4d präsentiert Sketch

Die Klasse 4d unterhält mit einem Schulsketch. Zwei Klassen – eine in Viernheim, eine in Oldenburg – schließen Brieffreundschaften. Das kommt aber nicht bei allen gut an. „Toni mag Ballett und steht auf Helene Fischer?“ wird der Brief des vermeintlichen Viernheimer Jungen ungläubig vorgelesen. Und Gerrit aus Oldenburg spielt Fußball und schaut Dragonball. „Ein komisches Mädchen“, finden die Viernheimer Schüler. Als sich die Klassen treffen, ist die Überraschung groß: Toni ist ein Mädchen und Gerrit ein Junge. Und trotz der Verwirrung entdecken die Kinder, dass sie mehr Gemeinsamkeiten haben als sie dachten.

In der 4a wird das „Klassen-Talent“ gesucht. Ganz nach dem Vorbild der Fernsehsendung präsentieren die Schüler ihre Begabungen. Sie zeigen Fußballtricks und spielen Flöte, sie tanzen den Shuffle oder trommeln im Takt. Die Jury wertet mit grünen Haken oder roten Kreuzen und zeigt sich unerbittlich: Die „singenden Zicken“ oder „DJ Herbert“, der die ganze Schülerschaft mit seiner Performance mitreißt, bekommen keine Siegermedaille. Da gibt es schon mal Buh-Rufe aus dem Publikum, das wirklich alle Darbietungen toll fand. Und so lassen die Viertklässler auch gleich eine Botschaft an die jüngeren Schüler zurück: „Jeder hat ein Talent. Man muss es nur in sich finden.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.06.2018