Talentstützpunkt startet in neue Saison

Viernheim.Der Golfclub (GC) Heddesheim, der bereits seit 2014 Talentstützpunkt des Landesverbandes Baden-Württemberg ist, lud die neuen Kaderkinder zur Baden-Württembergischer Golfverband (BWGV) Auftaktveranstaltung ein. Die Kinder im Alter bis14 Jahren, die sich über ein Ranglisten-Turnier oder durch die Teilnahme an der VR-Talentiade als Förderkaderkind qualifiziert haben, kommen aus dem Golfclub Mannheim-Viernheim und dem Golfclub Heddesheim. Ab dem nächsten Jahr gibt es zwei Förderkader in Heddesheim. Neun Kinder vom GC Heddesheim und acht vom GC Mannheim-Viernheim haben sich qualifiziert. Andrea Grabherr, Jugendwartin Nordbaden und Assistentin des BWGV-Leistungskoordinators, John Prior, Stützpunkttrainer, und Brigitte Brummer, Stützpunktleiterin, standen den interessierten Kindern und Eltern an diesem Abend Rede und Antwort. Stolz verabschiedeten sich die Neuen mit einem eigenen Ausweis des BWGV in der Tasche, der sie berechtigt, in anderen Clubs zu spielen und jede Menge Trainingsterminen, die ergänzend zum regulären Training vom BWGV angeboten werden. Die Vorfreude aber auch die Erwartungen auf die neue Saison 2019 sind groß. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.11.2018