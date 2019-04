Claudia Lindner und Martin Böhm treten beim Tanz in den Mai auf. © Usler

Viernheim.. Große Drei, Kerweverein und Sänger-Einheit laden zum Tanz in den Mai ein. Heute, 30. April, wird ab 20 Uhr auf dem Gelände der Sänger-Einheit (Am Lampertheimer Weg 13) gefeiert. Ende der Veranstaltung ist um 2 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro an der Abendkasse.

Es werden wieder Zelte aufgebaut sein, so dass auch bei regnerischem Wetter gefeiert werden kann. Damit die Gäste ordentlich in den Mai tanzen können, wurde Martin Böhm engagiert, der mit der Sängerin Claudia Lindner für die passende Musik sorgen wird. Das Repertoire der Künstler umfasst Oldies, Schlager und aktuelle Lieder. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. An zwei Bars gibt es eine große Auswahl an alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken. Neben den leckeren Brat- und Rindswürsten sowie Brezeln wird es in diesem Jahr auch Currywurst geben.

„Mutti-Zettel“ für Minderjährige

Minderjährige Jugendliche mit einem „Mutti-Zettel“, mit dem sie länger als bis 24 Uhr auf der Veranstaltung bleiben dürfen, werden bis 22 Uhr eingelassen. Zu finden ist der „Mutti-Zettel“ auf der Internetseite der Großen Drei unter „Personenfürsorge“. Er muss in zweifacher Ausführung ausgefüllt und unterschrieben sein von einem Elternteil, dem Jugendlichen und der erziehungsbeauftragten Person. Die beauftragte Person muss mit dem Jugendlichen zur Veranstaltung kommen und eine Ausweiskopie des Elternteils vorlegen. Die Ausweise der Jugendlichen und der Erziehungsbeauftragten werden bis zum Verlassen des Geländes einbehalten. su

