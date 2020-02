Viernheim.„Jeder kann tanzen. Tanzen macht Spaß, fördert die Kreativität, stärkt das Selbstbewusstsein, macht fit und weckt den Teamgeist. Der Tanz setzt sich über Kommunikationsbarrieren hinweg, verbindet Menschen miteinander und vermittelt Schülern das Gefühl von Zusammenhalt und Sicherheit“, so beschreibt es die städtische Jugendförderung in der Ankündigung der Tanz-AG an der Friedrich-Fröbel-Schule. Sie wird im Rahmen des Ganztagesprogramms der Jugendförderung angeboten.

Geleitet wird die AG für die fünften bis siebten Schulklassen von Selina De Palma, die derzeit an der Friedrich-Fröbel-Schule/Stadtteilbüro West ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert. „Als ich die FSJ-Stelle bei der Jugendförderung bekommen habe, war mir gleich klar, was für eine AG ich anbieten möchte. Es macht mir sehr viel Spaß, mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und ihnen zu zeigen, wie toll Tanzen ist“, so Selina De Plama, die bereits seit ihrem dritten Lebensjahr begeisterte Tänzerin ist.

Wünsche werden berücksichtigt

Wünsche für spezielle Tanztechniken und Musikstücke werden berücksichtigt. Für die Erfahrungen beim Unterricht mit den Schülern zeigt sich die angehende Lehramtsstudentin sehr dankbar. „Tanzen bedeutet mir sehr viel. Es schenkt mir Lebensfreude und macht Spaß. Man kann sich seine eigenen Chorografien ausdenken und in das Tanzen seine ganzen Gefühle und Emotionen reinstecken.“ red

