Nach einer kurzen Pause geht es weiter, ein Zeitsprung bringt das Viernheimer Publikum in die 80er Jahre. In Miami dreht sich alles um den klassischen Turniertanz, um die Intrigen, die rund um die Tanzpaare gesponnen werden. Tänzer Jimmy taucht unvermittelt ein in die Welt von Popcorn-Verkäuferin Laura und lernt Salsa und das kubanische Lebensgefühl kennen. Die Choreografie mit Standardschritten und Latino-Elementen passt perfekt zu den Ohrwürmern aus dem Jahrzehnt. Und auch diese Musical-Adaption reißt die Viernheimer von den Stühlen, die „Miami Nights“ werden minutenlang beklatscht.

Ralf Schaal und Peter Hoffmann kündigen dann eine längere Pause an: „Sie werden Gänsehaut bekommen“, verspricht das Moderatoren-Duo vor dem dritten Teil der Musical-Nacht. Und tatsächlich: Mit „Horrible Honeymoon“ übertreffen sich die Caro-Dancers selbst, was Choreografie, Maske und Kostüme angeht. Denn plötzlich tauchen die Untoten auf. Zombies tanzen um das Hotel, in dem ein frisch verheiratetes Pärchen landet. Die gruseligen Gestalten geben sich erst freundlich, zeigen dann aber ihr wahres Gesicht: Sie reißen die grellgelben Augen auf, und fletschen die spitzen Zähne. Sie beißen zu und machen die beiden Menschen ebenfalls unsterblich. So laden die Vampire zum letzten Tanz ein – zum grandiosen Finale und zu einem Ende, bei dem der Applaus gar nicht mehr aufhören will.

© Südhessen Morgen, Montag, 28.05.2018