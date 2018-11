Tanzschüler präsentieren Andersen-Märchen

Viernheim.Der Spiegel des Teufels verzerrt alles Schöne und Gute und lässt es hässlich aussehen, das Böse steht im guten Licht da. Wer von einem Splitter getroffen wird, bekommt ein Herz aus Stein. In der Ballett-Aufführung „Die Schneekönigin“ zeigten die Schüler der Ballettschule Elke Hammer, wie sich zwei Freundinnen von dem Fluch befreien können.

Die Geschichte wird von den Schülern der Ballettschule – von den ganz jungen bis zu den Erwachsenen – tänzerisch interpretiert. Dabei wird klassisches Ballett im Solo, Duett oder in der Gruppe geboten, Stepptanz ebenso wie Streetdance. Die Gesamtleitung hatte Elke Hammer, unterstützt von ihren Lehrkräften Beatrix Busalt-Müller, Maike Müller und Rudi Himmel. Die Choreografen haben das Andersen-Märchen an die tänzerischen Möglichkeiten angepasst und eine fesselnde Aufführung auf die Bühne gezaubert.

Zwei Teufel (Carmen Koob und Mareen Schwager) erschaffen zu Beginn einen Spiegel, der gute Menschen zu bösen werden lässt. Doch der Spiegel zerspringt und die kleinen Kobolde verteilen ihn über die Erde. Dabei beobachten sie die Freundinnen Jasmin (Jasmin Horn) und Emilia (Emilia Träger), die inmitten der Rosen zwischen ihren Häusern spielen. Die Kobolde treffen Emilia mit den Spiegelteilen – direkt ins Auge und ins Herz. Von nun an will sie nicht mehr mit Jasmin spielen. Als es Winter wird und die Schneeflocken über die Bühne tanzen, kommt die Schneekönigin vorbei. Emilia ist ganz fasziniert von der eisigen Schneekönigin (Nina Heidemann) und fährt in ihrem Schlitten mit. Jasmin beginnt, traurig nach Emilia zu suchen. Sie kommt zu einer Wiese mit Blumen, Bienen und Soldaten und trifft eine alte Frau (Maja Hallbauer), die mit ihr Kirschen isst. Fast vergisst sie dabei ihre Freundin. Eine Krähe (Merve Sallar) fragt Jasmin, was sie denn suche und bringt sie zu Prinz und Prinzessin (Tara Aufischer, Celine Bergstra), weil sie glaubt, die Prinzessin könne die Freundin sein. Im dunklen Wald wird sie dann von Räubern überfallen, aber die Tauben gurren ihr zu, dass Emilia mit der Schneekönigin nach Lappland gefahren ist.

Bei starkem Wind, an einem Rudel Wölfe vorbei, erreicht Jasmin das Haus der Lappin und der Finnin (Carmen Koob, Mareen Schwager), die ihr den Weg zum Schloss der Schneekönigin zeigen. Sie muss durch die flackernden Irrlichter zu den Nordlichtern, begegnet großen Schneeflocken, Schneemännern und Eisgeistern. Als die Schneekönigin weg ist, kommt Jasmin an und findet ihre Freundin. Die Berührung wärmt Emilia, und die Freundschaft lässt die eisigen Spiegelteile in Emilia schmelzen. Die Mädchen machen sich auf den Heimweg und werden dabei von Vögeln begleitet.

Für das Finale hatte die Ballettschulleiterin ein weniger mystisches Musikstück ausgewählt: Nach dem Stepptanz zu „New York, New York“ kommen alle Mitwirkenden auf die Bühne. Der Sinatra-Hit ertönt noch einmal, diesmal live gesungen von Gerrit Wolk. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018