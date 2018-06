Anzeige

Viernheim.Bier, Grillfleisch und Rockmusik aus Viernheim: Das Taubenrock-Open-Air am Eventhouse Pigeon lässt heute die Herzen der Rockfans höher schlagen. Eröffnet wird das Festival um 15.30 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) von Built to Resist. Die Newcomerband, die auch das Organisatoren-Team bildet, verbindet zweistimmigen, melodischen Gesang mit harten Gitarrenriffs. Anschließend rockt die Band Blutgericht die Bühne mit Metal-Musik in Kombination mit deutschen Texten. Weiter geht es mit Question the Answer. Die Formation bietet verspielte Klangcollagen, emotionale Soli und Metal-Madness.

Anschließend tritt die Melodic-Punk-Band Baxter auf. Zum dritten Mal in Folge beim Taubenrock vertreten sind die Supernova Plasmajets, bekannt für ihre Mischung aus Heavy-Melodic-Rock und Glam Metal. Headliner des Abends ist die Band Jacky. Die Viernheimer Urgesteine werden mit energiegeladenem Deutschrock für Stimmung sorgen. Die Shitty Beatlez mit ihrem rockigen Mix aus Coversongs bilden den Abschluss. Tickets an der Tageskasse für 12 Euro. JR