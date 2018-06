Tauchen, Tanzen, Tennis

Anzeige

Viernheim.Tennis und Technoseum, Tanzen und Theater, Spielemittag und Sportabzeichen, Ringen und Reiten: Die Bandbreite bei den Ferienspiele 2018 ist groß. Die städtische Jugendförderung hat in Zusammenarbeit mit Vereinen und Gruppierungen in Viernheim vielfältige Angebote vorbereitet, um Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren die Sommerzeit zu gestalten – damit eventuell aufkommende Ferienlangeweile gar keine Chance hat.

Das Programm für die Sommerferien wurde vor einigen Wochen schon an den Viernheimer Schulen verteilt – und die Angebote waren in kürzester Zeit ausgebucht. In den ersten zwei Ferienwochen und an zwei Tagen in der dritten Ferienwoche laden die Vereine und Gruppierungen zu den Ferienspielen ein. „Die meisten anmeldepflichtigen Veranstaltungen sind schon ausgebucht“, kann Christiane Köhler aus dem Büro der Jugendförderung melden, „für einige sportliche Angebote sind aber noch Plätze frei“.

Feriendomizil bietet Spannung Das Feriendomizil der Jugendförderung im Sommer 2018 steht unter dem Motto „Weltraum“. Vom 9. Juli bis 3. August sind vier spannende Wochen für die Sechs- bis 13-jährigen Kinder geplant. Das Ganztagsbetreuungsangebot ist bereits ausgebucht – nur für die dritte Woche vom 23. bis 28. Juli gibt es noch einige Betreuungsplätze. Das Feriendomizil kostet pro Woche 80 Euro und beinhaltet ein warmes Mittagessen, einen Snack, alle Getränke, alle Materialkosten, Transfers und Eintrittspreise. Für alle Informationen und für die Anmeldung steht Christiane Köhler im Büro im Treff im Bahnhof (TiB) oder per Telefon unter 06204 / 98 84 30 zur Verfügung – montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und montags von 14 bis 17 Uhr. su

Wer am Freitag, 29. Juni, einmal Tischtennis ausprobieren möchte oder am Montag, 9. Juli, das Sportabzeichen mit Schwimmen und den leichtathletischen Disziplinen erwerben will, muss sich aber heute bei der Jugendförderung im TiB. (Büro 1. OG) schriftlich anmelden. Spätere Anmeldungen sind wegen der Planung nicht möglich.