Tausendstel entscheiden

Anzeige

Viernheim.Bei den süddeutschen Meisterschaften der Jugend U 18 sind drei Nachwuchssprinterinnen vom TSV Amicitia Viernheim gestartet. Im Glaspalast von Sindelfingen lief Emilie Meier die 60 Meter zum ersten Mal unter 7,80 Sekunden. Im Finale verpasste sie das Podest nur um Tausendstel. Nach dem verpassten Endlauf bei den hessischen Meisterschaften wollte sie wieder angreifen. Für Chantal Schramm und Kira Hambücher ging es bei den süddeutschen Meisterschaften darum, ihre aktuelle Leistung zu bestätigen. In sieben Vorläufen wurden 24 Teilnehmerinnen für die Zwischenläufe gesucht. Kira Hambücher und Emilie Meier liefen im fünften Vorlauf. Meier gewann diesen in 7,85 Sekunden und qualifizierte sich direkt für die Zwischenrunde. Hambücher kam als Vierte in 8,32 Sekunden ins Ziel. Damit blieb sie im Bereich ihrer persönlichen Bestleistung.

Chantal Schramm mit Bestzeit

In dem darauf folgenden Lauf war Chantal Schramm gefordert. Sie sprintete die 60 Meter in 8,28 Sekunden und wurde Fünfte. Die neue Bestzeit reichte trotzdem nicht, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Dazu war eine Zeit von 8,23 Sekunden nötig. Somit war Emilie Meier die einzige Viernheimer Starterin in den Zwischenläufen. Die drei Laufsieger sowie fünf weitere Zeitschnellste qualifizierten sich für das Finale. Direkt im ersten Zwischenlauf wurde es für Meier ernst. Auch bei ihrem zweiten Auftritt präsentierte sich die 15-Jährige stark. Mit persönlicher Bestleistung von 7,76 Sekunden gewann sie den Lauf. Meier war zudem die Drittschnellste aller Zwischenläufe und verbesserte sich in der hessischen Bestenliste auf den zweiten Platz.

Ihr Ziel des Finaleinzugs war erfüllt. Die Zwischenrunde hat jedoch gezeigt, dass die Viernheimerin um die Medaillen mitkämpfen kann. Den Sieg sicherte sich Antonia Dellert von der LG Seligenstadt in 7,51 Sekunden vor Lilly Kaden von der VfL Winterbach in 7,56 Sekunden. Im Kampf um die Bronzemedaille wurde es zwischen Emilie Meier und Mara Barwitzki von der LG Eckental ganz eng. Beide liefen die 60 Meter in 7,81 Sekunden. Am Ende entschieden die Tausendstel zugunsten der Bayerin und Meier wurde unglückliche Vierte.