TC Viernheim holt zwei Titel

Viernheim.Der diesjährige Babolat Nikolaus Cup für Jugendspieler fand in der vereinseigenen Halle des TC 1948 Viernheim statt. Das Turnier mit insgesamt 35 Teilnehmern überzeugte in vier Konkurrenzen mit spannenden Spielen. Höhepunkt des Turniers war das Finale der U 14 Jungs, das der Viernheimer Lokalmatador Danilo Hrvac gegen Oliver Sorda von TGS Bieber Offenbach mit 16:14 gewann. Der zweite Titel für den gastgebenden TC Viernheim ging an U 12-Juniorin Hanna Embach, die ihre drei Spiele gegen Konkurrentinnen aus Darmstadt oder Bretten alle gewann. Nervenstark siegte Hanna dabei immer im Tiebreak und ließ ihre Gegnerinnen reihenweise verzweifeln.

Bei der U 14 männlich erreichten Noah Göttge und Paul Peterhänsel das Viertelfinale. Noah scheiterte dort am späteren Finalisten Oliver Sorda, Paul unterlag Carlo Staub aus Griesheim. Erfahrungen sammeln hieß es für die jungen U 12-Teilnehmer des TC. Max Büchner scheiterte im Achtelfinale, Max Wagner unterlag im Viertelfinale gegen den an Nummer drei gesetzten Dorijan Marjanovic von der SG Heidelberg-Kirchheim. In diesem Wettbewerb siegte letztlich der ehemalige U 10-Hessenmeister Gregor Distler aus Frankfurt.

In der U 14-Konkurrenz der Mädchen gab es leider keine Viernheimer Starterin. Hier gewann Miriam Stützer vom TC Olympia Lorsch. red

