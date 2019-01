Team des TSV Amicitia in der Halle gefordert

Viernheim.Nach knapp vierwöchiger Winterpause setzen die sieben Teams der Futsal-Liga Baden am heutigen Samstag den Spielbetrieb fort. Austragungsort ist erneut die Sporthalle Rheinsheim, wo der FSC Philippsburg den zweiten Spieltag ausrichtet. Mit von der Partie ist in dieser Saison auch der TSV Amicitia Viernheim.

Im Modus „Jeder gegen Jeden“ spielen Mannschaften aus sechs verschiedenen Fußballkreisen an vier Spieltagen um den Titel. Die zweite Spielrunde wird eröffnet mit der Partie des Gastgebers Philippsburg gegen den GSV Karlsruhe (10.30 Uhr). Die Mannschaft aus der Fächerstadt nutzte die spielfreie Zeit und nahm in der ersten Januar-Woche an einem Turnier mit den europäischen Landesmeistern im Gehörlosen-Futsal, der DEAF-Champions-League, in Stuttgart teil. Unter den 20 Teams belegte der amtierende Deutsche Vizemeister den fünften Rang.

Im Anschluss, ab 12 Uhr, treffen die bislang punktlosen Teams des FC Alemannia Wilferdingen und des FSV Dornberg aufeinander, ehe sich Spartak Mannheim und der GSV Karlsruhe (13.30 Uhr) messen. Um 15 Uhr trifft der TSV Amicitia auf Wilferdingen, ab 16.30 Uhr kämpfen der FSV Dornberg und Spartak Mannheim um Punkte. Den Abschluss des zweiten Spieltags bildet um 18 Uhr die Begegnung des ASC Neuenheim und des TSV Amicitia.

Deutliche Niederlage

Viernheim hat erstmals eine Herrenmannschaft für die Futsal-Liga Baden gemeldet. Am ersten Spieltag trafen die Blau-Grünen gleich auf den Titelfavoriten Gehörlosen-Sport-Verein (GSV) Karlsruhe. Bei ihrer Premiere mussten die Südhessen ordentlich Lehrgeld bezahlen, zogen sich trotz der deutlichen 3:9-Niederlage aber noch recht achtbar aus der Affäre.

Die weiteren Spieltage finden am Samstag, 26. Januar, ebenfalls in Rheinsheim sowie am Samstag, 16. Februar, in Neuenheim statt. Alle Teilnehmer der Futsal-Liga können sich zudem bis kommenden Montag, 14. Januar, für einen Startplatz in der Futsal-Regionalliga-Saison 2019/2020 bewerben. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.01.2019