Team erreicht zwölften Platz

Viernheim.Die TSV-Amicitia-Triathletinnen erreichen beim Bundesliga-Wettkampf in Saarbrücken trotz eines Ausfalls einen respektablen zwölften Platz. Das Sigma Sport Team hatte sich eigentlich mehr vorgenommen, einen Platz im vorderen Drittel als ambitioniertes Ziel genannt. Doch es kam anders. Ausgerechnet Lena Gottwald, amtierende Weltmeisterin ihrer Altersklasse über die Kurzdistanz, fiel kurzfristig erkrankt aus. Team-Manager Peter Grüber schickte also nur die drei anderen Starterinnen Kathrin Halter, Leana Bissig und Ursula Trützschler ins Rennen. Damit war klar, dass alle drei Ergebnisse in die Wertung kämen.

Gestartet wurde in der Sportschule in Saarbrücken über die verkürzte Sprintdistanz (650 Meter Schwimmen, 14 Kilometer Radfahren, 4,2 Kilometer Laufen). In den vier Läufen war jeweils eine Vertreterin der 14 Bundesliga-Vereine am Start. Kathrin Halter ging als erste Viernheimerin auf die Strecke, hatte aber Pech beim Schwimmstart, bei dem es Probleme mit dem Startsignal gab. Mit einer Gesamtzeit von 57:04 Minuten und Platz elf war sie knapp eine Minute schneller als die Viernheimerin Lena Kämmerer, die für Bonn startete. „Es war ärgerlich, dass einige Athletinnen viel zu spät ins Wasser gesprungen sind. Das Radfahren und Laufen hat dann viel Spaß gemacht und war auch von der Leistung her super. Nur schade, dass das durch die Verzerrung vom Schwimmen nicht im Ergebnis widergespiegelt wird“ meinte Halter nach dem Wettkampf.

Beste Starterin

Im zweiten Rennen kam Leana Bissig in ihrem Bundesliga-Debüt nach 56:00 Minuten ins Ziel und war als Siebte ihres Laufs die beste Starterin des TSV Amicitia. Ursula Trützschler benötigte im dritten Rennen 57:03 Minuten und belegte Platz neun. Das vierte Rennen musste ohne Lena Gottwald stattfinden, die sicherlich gute Chancen auf einen der Top-Plätze gehabt hätte.

In der Addition der drei Ergebnisse reichte es für die dezimierten Viernheimerinnen zu Rang zwölf. Auf dem Treppchen standen die Athletinnen dann aber doch – das Sigma Sport Team Viernheim wurde nachträglich für den dritten Platz beim dezentralen Swim&Run im Juli geehrt. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.09.2020