Team strebt weiteren Sieg an

Viernheim.. Die Handballer des TSV Amicitia Viernheim bestreiten bereits am heutigen Donnerstagabend ihr nächstes Spiel in der Badenliga. Um 20 Uhr treten die Herren bei der SG Stutensee-Weingarten an. Die Spielverlegung vom ursprünglichen Termin im Oktober ist gleich in zweifacher Hinsicht widersinnig: Der TSV Amicitia hatte um die Verlegung der Partie gebeten, weil Dymal Kernaja zum Länderspiel berufen wurde. Wegen fehlender Dokumente konnte der Spieler der Blau-Grünen aber gar nicht erst für den Kosovo auflaufen. Zum neuen Spieltermin bei der SG Stutensee-Weingarten ist Dymal Kernaja gar nicht mehr dabei – vergangene Woche meldete er sich mit dem Ziel TV Großsachsen in Viernheim ab.

In Wiesloch erfolgreich

Auch ohne ihren bisher treffsichersten Torschützen hat die Mannschaft von Frank Herbert und Mirco Ritter am Wochenende erfolgreich gespielt und in Wiesloch gewonnen. Jetzt soll ein Sieg beim Tabellensechsten in Weingarten folgen. Damit wäre das Punktekonto erstmals wieder ausgeglichen.

Bei der SG Stutensee-Weingarten wechseln sich die Ergebnisse munter ab – auf einen Sieg folgt eine Niederlage, dazwischen liegt immer mal ein Unentschieden. 8:8 Punkte hat das Team damit gesammelt und liegt unmittelbar vor dem TSV Amicitia. Die Viernheimer können in Stutensee mit dem gesamten Kader – bis auf den verletzten Dennis Hoffmann – antreten. Heute Abend soll der zweite Sieg dieser Woche eingefahren werden, damit die Herren am Samstag, 17. November, hochmotiviert in das Heimspiel gegen den TV Hardheim gehen können. Die Begegnung in der Rudolf-Harbig-Halle beginnt um 19.30 Uhr. su

