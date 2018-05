Anzeige

Die Gäste können ebenfalls befreit aufspielen, denn der Abstieg ist nur noch rein rechnerisch möglich. Acht Punkte beträgt das Polster, und die Spvgg. 07 Mannheim hat nur noch drei Spiele, um den Rückstand aufzuholen. So dürfte für die Kroaten eine schlechte Saison doch noch ein gutes Ende finden.

Beim TSV Amicita Viernheim kann man nach den turbulenten Jahren, die in der Abmeldung der ersten Mannschaft vom Spielbetrieb in der Landesliga Rhein-Neckar und dem Wechsel im Abteilungsvorstand gipfelten, von einer sportlich zufriedenstellenden Saison sprechen. Die A-Klasse kann aber nicht der Anspruch für den Seniorenfußball in Viernheim sein.

Nächstes Jahr in der Kreisliga

Durch den freiwilligen Verzicht hat der eigene Nachwuchs allerdings die Chance erhalten, im Erwachsenenbereich Fuß zu fassen. Zuletzt lief es für die Blaugrünen aber nicht nach Wunsch. In sechs Spielen wurden nur sechs Punkte geholt. Man ist deshalb auf Platz acht abgerutscht. Aber eigentlich ist es ohnehin nur eine Saison, in der sich die jungen Spieler an die raue Luft im Seniorenbereich gewöhnen konnten. Das ist zweifellos gelungen.

In der kommenden Spielzeit geht es dann allerdings in der Kreisliga weiter, da liegt die Messlatte natürlich noch ein bisschen höher. In Ilvesheim hängen die Trauben bekanntlich hoch. Die Hausherren hatten sich selbst mehr versprochen, ließen aber von Beginn an die nötige Konstanz vermissen. Eine Zeit lang durften die Neckarinsulaner aber von einem Spitzenplatz träumen. Jetzt werden sie sich aber mit Platz fünf zufriedengeben müssen. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.05.2018