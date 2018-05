Teams auf der Zielgeraden

Anzeige

TSV Amicitia II – SG Hohensachsen 14 Uhr (Hinspiel 2:1): Nach dem überzeugenden Auswärtssieg in Ilvesheim sind die Blaugrünen auf den sechsten Rang geklettert, könnten in den noch ausstehenden Spielen sogar noch einen Platz gutmachen. Heute Nachmittag (17 Uhr) sollte gegen die SG Hohensachsen ein Heimsieg möglich sein und auch das Restprogramm mit Spielen bei der LSV Ladenburg und gegen Fortuna Heddesheim II ist machbar.

Wegen SVW vorverlegt

Die heutige Partie wurde auf Wunsch der Südhessen um einen Tag nach vorne verlegt, damit sich einige Spieler das morgige Aufstiegsspiel der Waldhöfer anschauen können. Hohensachsen kann mittlerweile nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten. Die Formkurve der Bergsträßer zeigte zuletzt aber eher nach unten, am vergangenen Wochenende gab es eine deftige 1:6-Schlappe gegen den Abstiegskandidaten Spvgg. 07 Mannheim. In den vergangenen Tagen wurden in Hohensachsen schon die Weichen für die Zukunft gestellt. Trainer Olaf Preuß übernimmt im Sommer die sportliche Leitung, Frank Diekhoff das Traineramt.

FV Leutershausen – SG Viernheim (Hinspiel 2:1): Die Bergsträßer befinden sich noch mitten im Rennen um die Meisterschaft, dürfen sich kurz vor dem Saisonende also keinen Ausrutscher mehr erlauben. Frei aufspielen können dagegen die Orangenen, die dem Favoriten natürlich allzu gerne ein Bein stellen würden.

Dazu muss die Abwehr (52 Gegentreffer) allerdings deutlich stabiler werden, denn Leutershausen stellt mit 78 Toren in 26 Spielen die beste Offensive der Liga. FVL-Angreifer Tobias Kolb (16) liegt in der Torjägerwertung auf Platz vier. JR

