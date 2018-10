Teams schlagen sich achtbar

Viernheim.Die zweite Tischtennis-Damenmannschaft des TSV Amicitia Viernheim trat auswärts gegen die SG Dielheim/Mühlhausen 2 an. Die Viernheimerinnen waren zwar ersatzgeschwächt, trotzdem versprach es, ein spannendes Spiel zu werden. Das Viernheimer Doppel Mechelke-Schwede/Ernst musste sich im vierten Satz geschlagen geben. Auch die folgenden Einzel konnten die Viernheimerinnen nicht für sich entscheiden, so führte die Heimmannschaft nach drei Partien bereits mit 3:0. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Durch eine starke Leistung kamen die Viernheimer Spielerinnen in umkämpften Einzeln zurück und konnten den Spielstand auf 3:3 stellen. Jedoch folgte ein erneutes Aufbäumen der Heimmannschaft, die wiederum auf 6:3 davonzog. Der Viernheimer Zähler im letzten Spiel war dann der Schlusspunkt in einem umkämpften Spiel, in dem sich die Viernheimerinnen knapp mit 4:6 geschlagen geben mussten.

Zweite Mannschaft unterliegt

Auch die zweite Herrenmannschaft des TSV Amicitia musste eine Niederlage (5:9) hinnehmen. In einem dreieinhalbstündigen Krimi gegen die DJK St. Pius schafften es die Viernheimer nicht, sich zu belohnen. Durch einen guten Start in die Doppel konnte man früh mit 3:0 in Führung gehen. Während Trobisch/Reinhardt ihr Doppel klar in drei Sätzen gewinnen konnten, gerieten Cule/Brand und Nägele/Flessner zunächst mit zwei Sätzen in Rückstand, schafften es dann jedoch beide, die Punkte für Viernheim zu sichern. Aus den Einzeln konnte dann lediglich Nägele für Viernheim punkten. Trotz der nur fünf Viernheimer Punkte war es ein knappes Spiel, da die Viernheimer in fünf ihrer Einzel über die vollen fünf Sätze gingen und aus keinem dieser engen Spiele Punkte holen konnten.

Auch die Spielgemeinschaft der TSV Amicitia Viernheim Jugend mit der DJK Vogelstang war wieder im Einsatz. Die erste Jugendmannschaft trat zu Hause gegen den Lokalrivalen TV Viernheim als klarer Underdog an. Nach zwei verlorenen Punkten aus den Doppeln konnte Mayer den ersten Punkt in einem umkämpften Fünf-Satz-Spiel markieren. Jedoch konnte lediglich Noe noch einen Zähler erringen, so dass das Derby mit 8:2 an den TV ging.

Die erste Schülermannschaft der Spielgemeinschaft musste zu einem Doppelspieltag antreten. In der ersten Begegnung schaffte es das Team, durch fünf Punkte von Noe und Marica gegen die Heimmannschaft der TTF Hemsbach in die Nähe eines Unentschiedens zu kommen, jedoch schaffte es die unerfahrene Truppe nicht, sich selbst zu belohnen.

Im zweiten Spiel kam dann der TV 1877 Waldhof nach Viernheim, um gegen die erste Schülermannschaft anzutreten. Die Spielgemeinschaft schaffte es zwar nicht, einen eigenen Punkt zu erzielen, jedoch scheiterte man viermal im fünften Satz knapp daran.

Auch die zweite Schülermannschaft trat zum Doppelspieltag an. Zunächst ging es auswärts nach Weinheim-West und einen Tag später kam dann Badenia Feudenheim nach Viernheim. Da es für alle Talente eine neue Erfahrung war, blieben die Südhessen zwar punktlos, jedoch sind die Viernheimer zuversichtlich, dass sich das in Zukunft ändern wird. red

