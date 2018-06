Teams sehnen Saisonende herbei

Anzeige

Viernheim.Die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A II Mannheim sehnen das Ende der Spielzeit 2017/18 herbei, allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. Für die zweite Garnitur des TSV Amicitia war es nur eine Übergangssaison, nachdem der Verein die erste Mannschaft in der Landesliga vom Spielbetrieb abgemeldet und einen Neuaufbau mit Nachwuchsspielern gestartet hatte. Die SG Viernheim hat dagegen eine Saison hinter sich, die mehr Tiefen als Höhen zu bieten hatte.

Am morgigen Sonntag ist also Schluss, wobei ohnehin nur noch die Frage nach dem Meister offen ist. Hier hat der FV Leutershausen nach dem 2:1-Sieg bei Enosis Mannheim die besten Karten. Nur der Erstplatzierte steigt in die Kreisliga Mannheim auf, der Vizemeister muss sein Glück über die Aufstiegsrelegation suchen.

Duell der Reservemannschaften

Um 15 Uhr spielt die TSV Amicitia II gegen die Fortuna Heddesheim II. Das Duell der beiden Reservemannschaften lebt sicher nur von der Nachbarschaft, die für einen besonderen Reiz sorgt. Die Hausherren können auf eine gute Saison zurückblicken, die ohnehin nur als Lehrjahr für die jungen Kicker gedacht war. Im Herbst geht es dann als erste Mannschaft in der Kreisliga weiter. Auch wenn vor dem letzten Spieltag die Luft schon raus ist, will sich die Truppe von Trainer Uwe Beck mit einem Heimsieg von den treuen Zuschauern verabschieden.