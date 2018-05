Anzeige

Viernheim.. Zwei Spieltage stehen in der Fußball-Kreisklasse A II Mannheim noch an, dann ist auch die Saison 2017/2018 Geschichte. Die beiden Viernheimer Vertreter können die Begegnungen entspannt angehen, denn sie sind bei allen sportlichen Entscheidungen außen vor. Allerdings laufen bereits die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit, dabei sind in erster Linie die Funktionäre gefordert.

Am morgigen Donnerstag (15 Uhr) genießt die SG Viernheim im Familiensportpark Heimrecht gegen den SKV Sandhofen und würde gerne den Sieg aus der Vorrunde wiederholen. Zur gleichen Zeit muss der TSV Amicitia II beim strauchelnden LSV Ladenburg im Römerstadion antreten und trägt dort die Favoritenrolle.

Im Hinspiel gegen den damaligen Tabellenführer Ladenburg schafften die Blau-Grünen ein überraschendes 1:1-Unentschieden. Diesmal ist das Team von Trainer Uwe Beck sogar Favorit, denn die Römerstädter befinden sich im Abwärtstrend, wollen ihre Mannschaft nach der Runde sogar vom Spielbetrieb abmelden. Vor Saisonbeginn wurde der Aufsteiger noch als Titelkandidat gehandelt und war lange in der Spitzengruppe platziert. Zurzeit ist das Team aber nur noch schwer auszurechnen. Niederlagen gab es gegen Hohensachsen (1:2), in Feudenheim (1:4), und zuletzt setzte es bei Absteiger 07 Mannheim eine deftige 2:8-Schlappe. In der Winterpause warf Trainer Batal Külcü das Handtuch und einige Spieler traten ebenfalls zurück.