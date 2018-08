Technik entfacht die Leidenschaft

Anzeige

Aber als die Viernheimer Wehr im Januar dringend einen neuen Stadtbrandinspektor brauchte, ließ er sich doch überzeugen, das Ehrenamt für die nächsten fünf Jahre zu übernehmen. „Ich habe das Glück, schon seit 1986 hauptamtlicher Feuerwehrmann in Viernheim zu sein“, erklärt Ahnert. Nur so sei zusätzlich das Ehrenamt als Stadtbrandinspektor in einer Stadt von der Größe Viernheims zu stemmen. Diese Aufgabe neben einem anderen Job – womöglich sogar außerhalb Viernheims – zu erfüllen, sei rein zeitlich kaum machbar.

Seit Ahnert Chef der Feuerwehr ist, hat er alle Hände voll zu tun. „Das Telefon klingelt dauernd“, sagt er: Feuerwehrzufahrten müssten kontrolliert, Einsatzberichte geschrieben, Gebäudepläne auf Brandschutz geprüft, Kommunalpolitiker vor der Investition in neue Ausrüstung beraten werden. „Aber ich habe ein gutes Team“, betont Ahnert. „Sonst würde das neben meiner normalen Arbeit gar nicht funktionieren.“ Denn eigentlich ist der Viernheimer gemeinsam mit vier Kollegen von der Stadt Viernheim fest angestellt, um Feuerwehrautos und -geräte zu warten, Brände zu löschen oder zu Autounfällen auszurücken. „Wenn der Alarm losgeht, können wir fünf sofort ein Auto besetzen und innerhalb der vorgeschriebenen zehn Minuten am Einsatzort sein“, sagt er. Von den insgesamt 71 aktiven freiwilligen Feuerwehleuten in Viernheim arbeiten nur zehn in der Nähe und können tagsüber in kürzester Zeit vor Ort sein.

Während die Zahl der ständig verfügbaren Aktiven sinkt, schnellt die Zahl der Einsätze aber immer weiter in die Höhe: „305 mal sind wir 2017 ausgerückt – Tendenz steigend“, erklärt der Chef der Feuerwehr. Nur ein Drittel davon seien Brände, der Rest technische Hilfeleistungen zum Beispiel bei Unfällen. „Dafür stellen viele Arbeitgeber ihre Angestellten heute nicht mehr frei“, sagt der 58-Jährige.

„Dass es immer weniger freiwillige Feuerwehrleute gibt, die jederzeit ausrücken können, ist ein großes Problem in Deutschland. Denn hier ist die Feuerwehr nicht wie in anderen Ländern Europas rein hauptamtlich organisiert, sondern stützt sich auf Freiwillige“, erklärt Michael Ahnert. Seit er Stadtbrandinspektor ist, ist das nun auch sein Problem – und zwar rund um die Uhr. Denn selbst, wenn seine Schicht als angestellter Feuerwehrmann zu Ende ist, bleibt er immer noch ehrenamtlicher Chef der Wache – und damit meist Einsatzleiter, wenn der Alarm in der Nacht, am Wochenende oder mitten an Heiligabend losschrillt. „Das geht nur, wenn die Familie Verständnis dafür hat“, sagt er. „Mein Sohn musste, als er klein war, viel auf seinen Vater verzichten.“

Abwechslungsreiche Arbeit

Trotzdem sagt der Viernheimer immer noch voller Überzeugung: „Es ist mein Traumjob!“ Der Feuerwehrmann liebt die Abwechslung an seiner Arbeit, das Zusammentreffen mit anderen Menschen, das Helfen. Und wenn ihm die Verwaltungsarbeit als Chef mal zu viel wird? Ahnert lacht. „Dann wasche ich dreckige Einsatzklamotten oder schwinge den Besen durch die Fahrzeughalle.“ Und er wartet auf den nächsten Einsatz. „Ganz ehrlich: Ich stehe lieber acht Stunden bei Regen im Einsatz auf der Autobahn als dass ich am Schreibtisch sitze!“

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.08.2018