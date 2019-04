Teddybären ziehen Blicke auf sich

Viernheim.. Kerzen und Kränze, Karten und Kuscheltiere, Ketten und Kaffeebohnenkunst: Beim Viernheimer Ostermarkt des Hobbykünstlervereins präsentieren 53 Aussteller ihr Angebot. Neben außergewöhnlichen Geschenkideen gibt es im Bürgerhaus viele kreative Dinge zu bestaunen und zu kaufen, die die Kunsthandwerker in liebevoller Handarbeit hergestellt haben.

„Wir haben wieder viele Aussteller, die seit Jahren kommen, aber auch einige neue Stände“, erzählt Sabine Schramek. Die Cheforganisatorin des Ostermarkts kann zwölf Aussteller aus Viernheim begrüßen, die anderen kommen aus den Nachbarstädten, aber auch aus der Pfalz und dem Odenwald.

Aus Niedernhausen im Taunus ist Margot Schneegans nach Viernheim gekommen. Sie hat handgefertigte Teddybären dabei – richtig kuschelig sind die kleinen und großen Bärchen. „Ich nähe sie aus alten Pelzjacken und -mänteln“, erklärt Margot Schneegang und streicht über die kleinen Bären aus Nerz oder dem Pelz der Bisamratte. Obwohl es ihre Teddywerkstatt seit 31 Jahren gibt, ist sie zum ersten Mal in Viernheim.

„Wir waren immer auf großen Teddybär-Messen und wollen uns jetzt einmal anders präsentieren“, sagt die Schneiderin, die die Schnitte für alle Bären selbst herstellt. So sitzen, stehen und liegen die Unikate mit hellem oder dunklem Fell an ihrem Stand und blicken die Besucher mit ihren Knopfaugen an.

Workshops und Basteltisch

Ein paar Meter weiter stellt Doris Zwillich ihre Taschen aus, die sie aus Schallplatten, Kassetten oder alten Hosen genäht hat. Die Kunsthandwerker zeigen, was sie aus Holz, Perlen und Wachs hergestellt haben, wie sie Porzellan bemalt und Filz bearbeitet haben. An vielen Ständen gibt es selbst gemachten Schmuck, mal nur aus Silber, mal aus Holz, mal mit Perlen.

Ein Blickfang ist der Stand von Tanja Bothe, die Löffeln einen knallbunten Griff aus Fimo verpasst hat. Und weil bald Ostern ist, sind Küken, Hasen und vor allem Eier ein beliebtes Motiv. Das Ei gibt es bemalt und gemalt, umhäkelt und gestrickt, mit Pailletten verziert oder fein säuberlich und kunstvoll perforiert.

Beim Ostermarkt kann man aber nicht nur die fertigen Produkte ansehen und kaufen, sondern den Hobbykünstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen oder sich selbst kreativ ausprobieren. An beiden Tagen finden immer wieder Workshops statt. Die Hobbykünstler zeigen an separaten Tischen in der Mitte des Saals, wie man Kerzen dekoriert, Tulpen aus Stoff näht oder einen Osterhasen aus einem Holzlöffel bastelt.

Für die Kinder gibt es einen eigenen Basteltisch. Dalila Spuhler stellt das Material und lässt der Kreativität der Nachwuchskünstler freien Lauf. Dabei gilt für die Jüngsten das Gleiche wie für alle Aussteller beim Ostermarkt: „Selbstgemachtes ist immer etwas Schönes.“ su

