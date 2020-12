Teilnahme nur mit Anmeldung

Dorothea Busalt, Herbert Kohl und Angela Eckart vor der Krippe. © Usler

Viernheim.„Wir sind froh, dass wir Gottesdienste an Weihnachten feiern können“, erklären Angela Eckart, Dorothea Busalt und Herbert Kohl als sie wenige Tage vor dem Fest vorstellen, was die katholische Kirche geplant hat. Wegen der Auflagen von Behörden und Bistum wurden die Uhrzeiten geändert. In den Pausen soll gelüftet werden. An Heiligabend werden um 15.30 Uhr, 17 Uhr und 18.30 Uhr Andachten in der Apostelkirche gefeiert. Dort findet um 22.30 Uhr auch die Christmette statt. Am ersten und zweiten Feiertag gibt es jeweils um 9 und um 11 Uhr eine Eucharistiefeier in der Apostelkirche und am 27. Dezember um 18 Uhr einen Taizégottesdienst.

Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung per E-Mail an anmeldung.gottesdienst@outlook.de oder unter Telefon 06204/78 92 00 bis Dienstag, 22. Dezember, 11 Uhr erforderlich. Für Menschen, die keinen Gottesdienst besuchen können oder möchten, haben Gemeindemitglieder 1100 Weihnachtstaschen sowohl für Erwachsene als auch für Familien gepackt. Mit Texten und Impulsen kann so daheim eine Andacht gefeiert werden. „Einen Teil der Taschen haben wir über die katholischen Kindertagestätten an die Familien verteilt“, erzählt Angela Eckart. Die anderen Taschen liegen ab Sonntag, 20. Dezember, in den Kirchen aus und können mitgenommen werden.

CDs werden verteilt

Ab diesem Wochenende werden auch die Weihnachts-CDs verteilt. Musikgruppen und Sänger haben Weihnachtslieder aufgenommen, das Pastoralteam liest das Weihnachtsevangelium und den Weihnachtssegen. Eine Weihnachts-CD gibt es auch von der evangelischen Auferstehungskirchengemeinde, die ihre Gottesdienstzeiten am 24. Dezember ebenfalls angepasst hat. Die Gottesdienste beginnen jeweils um 15.30 Uhr, 17 Uhr, 18.30 und 22 Uhr statt. Die Anmeldefrist wird bis Mittwoch, 23. Dezember, 18 Uhr, verlängert. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 06204/29 99 und per E-Mail an auferstehungsgemeinde.viernheim@ekhn.de.

Warm anziehen

„Wir empfehlen allen Besuchern, sich warm anzuziehen und eine FFP2-Maske im Gottesdienst zu tragen“, erläutert Pfarrer Markus Eichler. Zudem werde der Kirchenvorstand Co2-Melder zur Überprüfung der Luftqualität aufstellen. An der Friedenskirche und am Gemeindezentrum wird jeweils um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr ein Gottesdienst unter freiem Himmel ohne Sitzplätze stattfinden. Für diese Veranstaltungen ist die Anmeldefrist bereits verstrichen. Die evangelischen Gemeinden bieten an Weihnachten auch Online-Angebote sowie an den Festtagen drei weitere Gottesdienste: Am 25. Dezember, findet der Gottesdienst um 18 Uhr in der Friedenskirche statt. Im Gemeindezentrum ist ein Gottesdienst für den 26. Dezember um 10.45 Uhr geplant. Am 27. Dezember wird um 18 Uhr in der Auferstehungskirche gefeiert. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.12.2020