Teilnehmer begeistert von letzter Tour

Viernheim.Die Reihe der Winterwanderungen des Ski-Clubs Viernheim (SCV) war so beliebt, dass die Aktiven nach dem offiziellen Ende noch eine Zugabe verlangten und schließlich auch bekamen. Wanderführer Georg Broos entschied sich für eine Strecke in der näheren Umgebung.

Er führte die SCV-Wanderer auf die Höhen über Weinheim. Auch diesmal ging es mit der OEG zum Ausgangspunkt nach Großsachsen.

Trotz des einsetzenden leichten Regens war man zuversichtlich unterwegs und erreichte in Hohensachsen den Burgenweg, der Darmstadt und Heidelberg verbindet.

Herrliches Panorama

Auf dem Weg nach Lützelsachsen erschloss sich der Gruppe in den Weinheimer Weinbergen ein herrliches Panorama. Auch der Turm der Viernheimer Kirche St. Aposteln war zu sehen. Als erstes Ziel stand der 320 Meter hohe Geiersberg auf dem Programm. Hier machte die Gruppe in einer Hütte Rast. Der Blick reichte weit über die Rheinebene bis zu den Höhen des Pfälzer Waldes. Als Lohn für die Mühen des Aufstiegs gab es nach alter Bergsteiger-Tradition einen Obstler als „Gipfeltrunk“.

Vom Geiersberg führt ein bequemer Weg wieder ins Tal. Die mit Folie versehenen Spargelfelder in der Ferne sahen wie kleine Seen aus. Am „Judenbuckel“ erfuhren die Teilnehmer, dass dort vor etwa 60 Jahren noch Rebflächen der Weinheimer Grafen von Berckheim standen, die jedoch in Bauland umgewandelt wurden.

Im Weinheimer Exotenwald erreichten die Viernheimer Wanderer den Höhepunkt ihrer Route. Die Anlage mit Mammutbäumen hat Weinheim in der Forstwirtschaft weltberühmt gemacht. Der Bestand dieser seltenen und wertvollen Baumart war im letzten Sommer durch die lange Trockenheit sehr gefährdet. Die Feuerwehr verlegte eine mehrere Kilometer lange Schlauchleitung, um die Mammutbäume zu retten. Abgesehen von kleineren Schäden an einzelnen Bäumen gelang dies auch.

Rückfahrt mit OEG

Das Berckheim-Mausoleum und das Bodelschwingh-Heim gehörten zu den letzten Eindrücken der Wanderung, die in der Kutscherstube des Weinheimer Brauhauses endete. Noch bei der Rückfahrt mit der OEG von Weinheim nach Viernheim dankten die begeisterten Teilnehmer Wanderführer Broos für dieses schöne Finale der Winterwanderungen. Jetzt werden die Tourenräder aus dem Keller geholt, denn nun beginnt die Reihe der sommerlichen Radtouren, bei denen wieder regionale Besonderheiten erkundet werden.

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.04.2019