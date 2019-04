Teilnehmer des Lauftreffs in Berlin am Start

Viernheim.Der Viernheimer Lauftreff war in Berlin aktiv, schließlich führte die diesjährige Laufreise zum Generali-Halbmarathon in die Hauptstadt. Nachdem die Startunterlagen für das Laufevent abgeholt waren, wurde eine Stadtrundfahrtgemacht.

Der Abend stand zur freien Verfügung, um sich für den Lauf am nächsten Tag zu stärken. Am Morgen des Lauftages ging es nach dem Frühstück los zum Brandenburger Tor, wo sich der Start- und Zielbereich befand. Für den Viernheimer Lauftreff waren 20 Teilnehmer am Start, die auch alle das Ziel erreichten. Für einige war es der erste Start bei einem Halbmarathon.

Fast alle nahmen im Vorfeld am Vorbereitungskurs teil, der mindestens einmal pro Jahr angeboten wird. Der Viernheimer Lauftreff hat vom Landessportbund Hessen das Siegel „Sport pro Gesundheit“ für seine Kurse erhalten. Bei Interesse an Lauf- oder Nordic-Walking-Kursen gibt es weitere Informationen bei Kursleiter Jürgen Massonne unter Telefon: 06204/91 82 93, oder per E-Mail an kontakt@viernheimer-lauftreff.de. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.04.2019