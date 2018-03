Teilnehmer-Rekord angestrebt

Anzeige

Von Beginn an richtet das Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) diese Feier aus und ist wieder dabei. „Wir wollen für einen guten Abschluss des Tages sorgen“, nennt Centermanager Patrick Steidl seine Motivation. Die Gespräche für Programm und Verpflegung liefen schon auf Hochtouren, so dass einem gelungenen Abschluss nichts im Wege stehen wird.

„Und so ein Abschlussfest, das gibt es nur in Viernheim“, betont Baaß mit Blick in die Region. Der Freiwilligentag dagegen findet 2018 auch in anderen Städten und Gemeinden statt. Die 13. Auflage fällt nämlich wieder zusammen mit dem Freiwilligentag der Metropolregion. Zum sechsten Mal sind die Menschen in Nordbaden, Südhessen und der Pfalz aufgerufen, bei Vereinen, Einrichtungen und anderen Organisationen anzupacken.

Sichtbares Zeichen ab Juni

Vor zwei Jahren waren mehr als 70 Kommunen beteiligt, die 7300 Teilnehmer für rund 390 Projekte begeistern konnten. „Wir arbeiten daran, dass das noch mehr wird“, will Roderick Haas vom Team des Freiwilligentags der Metropolregion die Teilnehmerzahlen ebenfalls steigern. Der neue Projektleiter hat über Viernheim nur Positives gehört: „Wenn man über den Freiwilligentag spricht, wird Viernheim oft als Beispiel genannt“, freut sich Haas, dass der Aktionstag so gut angenommen wird. Sichtbares Zeichen für den Freiwilligentag wird der große blaue Würfel mit dem Motto „Wir schaffen was!“ sein, der am 24. Juni am RNZ aufgestellt wird – und noch mehr freiwillige Helfer motiviert.

