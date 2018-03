Teils derb, teils ironisch

Anzeige

Viernheim.Einen Streifzug durch das berühmteste Novellenbuch der abendländischen Literatur, „Das Decameron“, unternahmen die Besucher eines Leseabends von Amici d’Italia und Stadtbücherei in der voll besetzten Kulturscheune. Geschrieben wurde es von Giovanni Boccaccio im 14. Jahrhundert. Es beschreibt die Flucht von sieben jungen Frauen und drei jungen Männern vor der in Florenz wütenden Pest in ein entlegenes Landhaus außerhalb der Stadt. Um sich die Zeit zu vertreiben, erzählen sie sich Geschichten, zehn an jedem Tag, so dass nach zehn Tagen 100 Geschichten zustande kamen. Entstanden sind sie damals zur Unterhaltung der Gruppe, in späteren Jahrhunderten waren sie auch eine wertvolle Quelle für die literarische Forschung.

Die Geschichten in Boccaccios „Decameron“ sind heute Weltliteratur. Der Vorsitzende der Amici d’Italia, Gerhard Schindlbeck, wies darauf hin, dass der Abend Teil eines Lesemarathons sei, denn zur selben Zeit war Boccaccios „Decameron“ Thema der Vereinigung Deutsch-Italienischer Kulturgemeinschaften in 25 Städten.

Die wissenschaftliche Beratung und Textauswahl, die Professor Alessio Fontana und Stefan Ackermann übernommen hatten, war den Organisatoren eine wertvolle Hilfe. In seiner Einführung informierte Ackermann ausführlich über den Autor und sein Werk. Schon während seiner Zeit als Diplomat galt Boccaccios besonderes Interesse der Literatur. Das Dreigestirn Dante, Petrarca und Boccaccio sorgte für Höhepunkte der frühen Literatur Italiens. Die bei der Veranstaltung vorgetragenen teils derben, ironischen und erotischen Geschichten brachten den enormen Ideenreichtum Boccaccios zum Ausdruck. Gelesen wurde aus den Themenreihen „Sündige Liebe im Kleriker-Milieu“, „Geld, Waren und Wahrheit“ und „Ehebruchsnovellen im adlig-bürgerlichen Milieu“. Stefan Ackermann, Heinz Antes, Petra Kempf und Gaby Walter lasen einige Abschnitte ihrer Geschichten sogar im altitalienischen Originaltext.