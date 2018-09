Tempo auf der Datenautobahn nimmt zu

Viernheim.E-Mails mit mehreren Anhängen verschicken, Filme herunterladen oder Bilder in der Cloud sichern – dazu brauchte es in Viernheim bis vor Kurzem noch einiges an Geduld. Doch das ändert sich zusehends. Mehrere Internet-Anbieter haben zuletzt den Breitbandausbau vorangetrieben und erlauben nun immer höhere Geschwindigkeiten auf der Datenautobahn.

„Wir haben einen Riesenschritt getan und sind zum aktuellen Zeitpunkt gut versorgt“, stellt Alexander Schwarz, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, auf Anfrage des „Südhessen Morgen“ fest. Das bedeute aber nicht, dass die gegenwärtigen Angebote für die Zukunft ausreichten. „Die Datenmengen vervielfachen sich, die Anbieter werden noch eine Schippe drauflegen müssen“, ist sich Schwarz sicher.

Aus Sicht der Wirtschaftsförderung ist es besonders wichtig, dass die Firmen am Standort angemessen versorgt sind. Und dabei komme es nicht nur auf die Geschwindigkeit beim Herunterladen von Daten (Download-Rate) an. Gerade der Upload – also das Tempo beim Hochladen – gewinne zunehmend an Bedeutung. Schwarz zufolge bieten die Dienstleister den örtlichen Unternehmen immer häufiger individuelle Lösungen an, bei denen die Daten in beide Richtungen gleich schnell fließen.

Längst nicht mehr verzichtbar ist die digitale Welt natürlich auch für die Privathaushalte. Ein Großteil von ihnen hängt an der Vermittlungsstelle der Deutschen Telekom, die im ersten Obergeschoss der früheren Post-Filiale untergebracht ist. Wichtig ist die technische Anlage laut Schwarz nicht nur für die Nutzer der Telekom-Dienste. Auch diejenigen Haushalte, die über andere Anbieter auf das Telekom-Netz zugreifen, sind darauf angewiesen.

Rund 20 Kilometer Kabel verlegt

Im Jahr 2015 hat das größte deutsche Telekommunikationsunternehmen rund 20 Kilometer Glasfaser-Leitungen in Viernheims Boden verlegt. Ab diesem Zeitpunkt wurden bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Download und bis zu 40 Megabit im Upload erreicht. Seit Anfang August ist die nächste Ausbaustufe erreicht: Die Upload-Rate ist zwar gleichgeblieben, dafür könnten mittlerweile 13 000 potenzielle Telekom-Kunden mit bis zu 250 Megabit pro Sekunde surfen. Der neue Anschluss biete Spielraum für digitale Anwendungen wie „Video-Streaming, Gaming oder Arbeiten von zu Hause“, teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. Für das höhere Tempo verantwortlich sei neue Systemtechnik, die in die grauen Kästen am Straßenrand eingebaut worden sei. Lediglich im Umkreis von bis zu 550 Metern um die jeweilige Vermittlungsstelle – also in der Viernheimer Innenstadt – hinken die Bandbreiten aus technischen Gründen noch etwas hinterher. Ziel der Telekom ist es, bis spätestens 2020 in diesen Nahbereichen 100 Megabit pro Sekunde zu erreichen.

Im Gegensatz zu anderen Regionen hat Vodafone in Viernheim keine eigene Infrastruktur. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf nutzt daher nach eigenen Angaben das Netz der Telekom „mit der exakt gleichen Haushaltsabdeckung und den gleichen maximalen DSL-Bandbreiten“. Insgesamt könne es 16 000 potenzielle Kunden erreichen. Die Rate liege in der Regel zwischen 50 und 100 Megabit pro Sekunde. „An einigen wenigen Adressen sind mit Super-Vectoring sogar Geschwindigkeiten von bis zu 250 Megabit möglich“, teilt Vodafone mit.

Laut Wirtschaftsförderer Schwarz führt beim größten Teil der Nutzer des Telekom-Netzes das Glasfaser-Kabel nur bis zur Übergabestelle am Haus. Ab dort sei man nach wie vor auf die alte Kupferleitung angewiesen. In den Neubaugebieten – wie am Schmittsberg II – werde Glasfaser bis ins Gebäude verlegt, was nochmals eine Steigerung der Geschwindigkeit zulasse, so Schwarz.

Für einen anderen Weg hat sich zumindest vorerst Kabel Viernheim entschieden. Die gemeinsame Gesellschaft von Baugenossenschaft (BG) und Stadtwerken hat im vergangenen Jahr selbst drei große Glasfaser-Ringe im Stadtgebiet verlegt. Angeschlossen wurden laut Geschäftsführer Rolf Sax zunächst die rund 1800 BG-Haushalte. In den Gebäuden griff Kabel Viernheim auf die bereits vorhandene Coax-Verkabelung – die ursprünglich nur die Fernsehsignale transportierte – zurück.

Wechsel zur Glasfaser-Technik

Verpachtet hat das Viernheimer Unternehmen seine Breitbandanlage an die Firma Pepcom, eine Tochter der Telecolumbus-Gruppe. Von ihr beziehen sämtliche Mieter der Baugenossenschaft nun das Kabelfernsehen und etwaige Pay-TV-Leistungen. Unter der Marke Pyur haben die Bewohner außerdem die Möglichkeit, Telefonie und Internet zu buchen. Die Bandbreiten sollen bei bis zu 400 Megabit im Download und bis zu zwölf Megabit im Upload liegen. Nach Angaben von Rolf Sax ist dies aber nur der erste Schritt des Breitbandausbaus. Künftig wolle Kabel Viernheim auch die Nicht-BG-Haushalte in der Stadt erreichen und die Glasfaser-Technik bis in die Wohnungen bringen. Sax hält dann sogar Geschwindigkeiten im Gigabit-Bereich für möglich.

Fast 17 000 Haushalte kann Unitymedia nach eigenen Angaben in Viernheim erreichen. Neben Fernsehen und Telefonie bietet der Kabelnetzbetreiber aus Köln Internet an. Die Bandbreiten werden mit bis zu 400 Megabit im Download und bis zu 20 Megabit im Upload angegeben. Das Unternehmen nutze in Teilen Viernheims das Coax-Netz für den Datentransport. Laut Unitymedia soll es in Zukunft „Gigabit-fähig“ sein. In den Neubaugebieten würden Glasfaser-Leitungen bis zum Gebäude verlegt. Zu ihrem Marktanteil beziehungsweise der Zahl ihrer Kunden in Viernheim machten die Internet-Anbieter keine Angaben.

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.09.2018