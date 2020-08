Tennisjugend erreicht ein Unentschieden

Viernheim. Die U14 des Tennisclub Viernheim hat nach zwei gewonnenen Spielen vor der Sommerpause ein Unentschieden in der Bezirksliga gegen Bad König errungen. Nach einer langen Anfahrt in den Odenwald gewann Samuel Weidner in einem engen Match mit 0:6, 6:2 und im Tiebreak mit 10:5. Auch Paul Adler holte einen Punkt für Viernheim, mit 6:4 und 6:4 besiegte er sein Gegenüber. Max Wagner und Yannick Kunz verloren hingegen ihre Einzel. Nach Austragung der einzelnen Matches stand es 2:2. Jetzt hieß es in den zwei noch ausstehenden Doppel zu punkten. Max Wagner und Samuel Weidner gewannen ihr Doppel mit 6:3 und 6:2. Paul Adler und Yannick Kunz führten im ersten Satz mit 4:1, verloren dann aber mit 4:6 und auch der zweite Satz ging mit 4:6 verloren. Am späten Abend lautete der Endstand 3:3. Es stehen noch zwei weitere Spiele für die Mannschaft der U14 auf dem Plan. Am kommenden Freitag zuhause gegen die SG Egelsbach und eine Woche später auswärts gegen BW Bensheim. red (Bild: TC Viernheim)

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.08.2020