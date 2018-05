Anzeige

Viernheim.Die „Tenöre 4 you“ gastieren am heutigen Freitag mit ihrem Gala-Konzert in Viernheim. Toni Di Napoli und Pietro Pato präsentieren ab 20 Uhr in der Kirche St. Hildegard eine Mischung aus Pop und Klassik. Die Viernheimer können sich auf hochklassigen Live-Gesang in italienischem Gesangsstil freuen. Es werden berühmte und legendäre Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik zu hören sein – „Nessun Dorma“ und „Un amore grande“, aber auch „My Way“, „Time to say goodbye“ und „You raise me up“ oder Melodien aus „Cats“ und dem „Phantom der Oper“. Tickets sind heute noch im Vorverkauf in der Buchhandlung Schwarz auf Weiß, im ARTee-Der Teeladen und im Weltladen ab 19.50 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten ab 21 Euro. su